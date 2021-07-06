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Giriş Tarihi: 6.7.2021 07:28 Son Güncelleme: 6.7.2021 07:30

Milyonlarca emekli ve memurun temmuz zammı belli oldu! 2021 Engelli, evde bakım, yaşlı aylığı ve kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL?

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Milyonlarca emekli ve memurun temmuz zammı belli oldu! 2021 Engelli, evde bakım, yaşlı aylığı ve kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL?
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Son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memurun beklediği 2021 temmuz zammı belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 oldu. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaşlar...

Son dakika haberi... Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 enflasyon farkı ödenecek. En düşük memur maaşı 4330 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 3.276 TL'ye yükseldi En düşük esnaf Bağkur maaşı 2.350 TL oldu En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 2.625 liraya çıktı…

KİM, NE ALACAK?

- EMEKLİYE EN AZ 1.867 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı.

- MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

- YAŞLIYA … TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı.

- ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.


- EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı

EMEKLİLER

TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ Mevcut Zamlı (8.45)

Emekli Sandığı 3.020,66 3.275,90

SSK (2000 öncesi) 2.419,77 2.624,24

Bağ-Kur esnaf 2.167 2.350,11

Bağ-Kur tarım 1.722 1.867,51

Memur (En düşük) 3.993 4.330

SOSYAL ÖDEMELER

AYLIK Mevcut % 8.45

65 yaş aylığı 763,67 828,20

Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94

Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63

Engelli aylığı

- % 40-69 arası 609,61 661,12

- % 70 ve üstü 914,42 991,68

Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662

Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94

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Milyonlarca emekli ve memurun temmuz zammı belli oldu! 2021 Engelli, evde bakım, yaşlı aylığı ve kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL?
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