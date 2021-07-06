TÜİK tarafından açıklanan verilerle beraber yapılacak olan emekli ve memur zammı belli oldu. Böylece, 2021 yeni Vaiz ve İmam maaşları araştırma konusu haline geldi. Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu. Bu kapsamda İmam maaşı ne kadar, Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Vaiz ve İmam maaşı ne kadar oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre; Temmuz memur zammı ile Vaiz ve İmamların maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…