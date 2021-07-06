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Giriş Tarihi: 6.7.2021 07:14 Son Güncelleme: 6.7.2021 07:15

Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek 2021 öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL?

Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek 2021 öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL?

Temmuz 2021 memur zamlarının açıklanmasıyla beraber öğretmen maaşları da belirlendi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yılın son yarısında geçerli kılınan zam oranları da belirlendi. Milyonların beklediği açıklama sonrası “En düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?” şeklindeki birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte bugün açıklanan zam oranı sonrası alınacak maaş ve tüm detaylar…

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2021 En düşük ve en yüksek öğretmen maaş zammı da belli oldu. Bu kapsamda enflasyonun yüzde 1,94 artış yaşadığı gözlemlenirken binlerce kişi yılın son yarısında alacakları maaşlarla ilgili olarak "En düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile öğretmen maaşı ne kadar oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte memurlara yapılacak zam oranı ve tüm detaylar…

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TEMMUZ AYI MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.

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Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.

Temmuz 2021 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

Temmuz 2021 dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (Türk lirası)

Unvanlar

Derece

Net görev aylığı (*)

2021 Ocak

2021 Temmuz

Genel Müdür

1/4

14.917

16.110

Şube Müdürü- (Üniversite Mezunu)

1/4

7.862

8.493

Memur (Üniversite Mezunu)

9/1

4.866

5.243

Öğretmen

1/4

6.074

6.553

Kaymakam 1. Sınıf

1/4

13.671

14.792

Başkomiser

3/1

7.858

8.488

Polis Memuru

8/1

6.883

7.431

Uzman Doktor

1/4

9.337

10.093

Hemşire (Üniversite Mezunu)

5/1

5.893

6.357

Mühendis

1/4

8.025

8.669

Teknisyen (Lise Mezunu)

11/1

5.063

5.456

Profesör

1/4

12.881

13.936

Araştırma Görevlisi

7/1

7.621

8.231

Vaiz

1/4

6.311

6.810

Avukat

1/4

7.663

8.277

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
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Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek 2021 öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL?
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