Giriş Tarihi: 7.7.2021

Halka arzda 21 yıllık rekor kırılıyor OKTAY ÖZDABAKOĞLU

Halka arz sürecinde olan 4 şirketle birlikte, bu yıl borsaya açılan firma sayısı 28’i bulacak. Böylece, 2000’den bu yanaki en yüksek seviyeye ulaşılacak. Elde edilen gelir 12.1 milyara çıkacak