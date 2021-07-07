Halka arzda 21 yıllık rekor kırılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın dünkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada dile getirdiği halka arzlarda tarihi rekorlara imza atılıyor. 8 şirketin halka açılarak 1.1 milyar lira gelir elde ettiği 2020'nin ardından, 2021'de arz sayısı şimdiden üçe, elde edilen gelir tutarı ise 10'a katlandı.
28 ŞİRKET BU YIL HALKA AÇILDI
Bu yıl 24 şirket 11.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzlara gelen talep ise 78.7 milyar TL oldu. Halka arz büyüklüğünde TL bazında tarihi rekor kırıldı. Şu anda halka arz süreçleri devam eden 4 şirket yaklaşık 500 milyon liralık hisse satışını tamamlayacak. Escar Turizm
'in 7-8 Temmuz'daki halka arzında 11 milyon adet hisse satılacak. VBT Yazılım
'ın 100 milyon liralık halka arzı dün tamamlanırken, Kartal Enerji
9-12 Temmuz'da 77 milyon liralık halka arz yapacak. Kartal Yenilebilir Enerji
ise 9-12 Temmuz'da 120 milyon liralık arz yapıyor. Böylece halka arz edilen şirket sayısı 28 ile 2000'den bu yana en yüksek seviyeye, elde edilen gelir ise 12.1 milyar liraya ulaşacak. 2020 yılında 35 şirket hisse senetlerini halka arz ederek borsada işlem görmeye başlamıştı.
TOPLAM GELİR 18.3 MİLYAR TL
Öte yandan bu yıl halka arzın yanı sıra sermaye artırımı ve ikincil halka arzlarla elde edilen gelir de 6.2 milyar TL oldu. Şirketlerin Borsa İstanbul
kanalıyla sağladığı gelir toplamı 18.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu kaynak banka kredileri kanalıyla sağlanmış olsaydı, yaklaşık 2 milyar TL faiz yükü oluşacaktı. Analistler bu yıl 50'nin üzerinde şirketin hisse senetlerini halka arz etmesini bekliyor.
98.6 MİLYAR TL KAYNAK SAĞLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, banka kredilerinin yanı sıra sermaye piyasası araçlarının da şirketler tarafından tercih edilmesinin önemine dikkat çekmişti. Bu yıl halka arzların yanı sıra, tahvil- bono ihraçları kanalıyla da önemli tutarda finansmana ulaşıldı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
verilerine göre, 2021'in ilk 5 ayında 529 tahvilbono ihracı gerçekleştirerek 98.6 milyar lira kaynak sağladı. 2020 yılında ise 1.255 tahvilbono ihracı ile 199.3 milyar TL finansmana ulaşılmıştı.
YATIRIMCI SAYISINDA KEKOR KIRILDI
Bu yıl gerçekleşen halka arzlarda yatırımcı ilgisinde de tarihi rekorlar kırıldı. Son dönemde katılımcı sayısının azalmasına rağmen, özellikle yılın ilk çeyreğindeki Qua Granit'in halka arzında 846 bin, Galatawind'in arzında 810 bin, Tureks'in arzında 772 bin, Matriks'in arzında ise 689 bin yatırımcıya hisse senedi satılmıştı.
TEİAŞ'TA BLOK SATIŞ YOK
ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) halka arza yönelik hazırlık işlemlerine başlanmak üzere özelleştirme kapsamına alındığını belirterek, "Söz konusu kararda açık ve kesin bir şekilde belirtildiği üzere özelleştirme yöntemi halka arz olup TEİAŞ'taki çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü kesin surette devam edecektir. Şirketin herhangi bir kişi veya kuruma blok satışı veya işletme hakkının devri söz konusu değildir. TEİAŞ'ın azınlık düzeyindeki bir payı halka arz edilerek Türk sermaye piyasalarına güçlü ve yatırımcı tabanı geniş bir şirket kazandırılması hedeflenmektedir" açıklamasında bulundu.