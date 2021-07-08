Yasak kalktı AVM’ler rekora koşuyor

Giriş Tarihi: 8.7.2021

Perakende sektörü 1 Temmuz’dan itibaren şaha kalktı. Müşteri akınına uğrayan birçok AVM’de 2019 rakamları yakalanmaya başlandı. AYD Başkanı Altaş, “Talep çok yüksek, 12’ye kadar açmak istiyoruz” dedi