Yasak kalktı AVM’ler rekora koşuyor

Temmuz itibarıyla ülke genelinde pandemi yasaklarının kaldırılması çarşı pazara doping etkisi yaptı. Vatandaşların kurallara riayet ederek tam bir serbestiye kavuşması, özellikle alışveriş merkezlerinin yüzünü güldürdü. Pandeminin başından bu yana getirilen kısıtlamalar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren AVM'ler günde 5.5 milyona varan ziyaretçi sayısına ulaşarak rekor kırdı.
Şu anda ziyaretçi sayısı ve cirolarda 2019 rakamlarının yüzde 90 seviyesinde yakalandığını söyleyen Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği
(AYD) Prof. Hüseyin Altaş, "Bu yıl 2019 rakamlarını yüzde 80 seviyesinde yakalamayı düşünüyorduk. Şimdiden geçtik, yılsonuna kadar rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyoruz" dedi. Ülke genelinde ziyaretçi akınına uğrayan AVM'ler bayramda ziyaretçi rekoru kırmaya hazırlanıyor. Bayram alışverişinin satışlarda ciddi bir artış yaratmasını beklediklerini söyleyen Altaş, bayram öncesinde AVM'lerin açık oldukları saatleri uzatmak için İçişleri Bakanlığı
ile izin görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Altaş, şu bilgileri verdi: "12 Temmuz haftası AVM'lerin gece 23'e kadar, 17-18 Temmuz'a denk gelen hafta sonunda ise gece 24'e kadar açık olması için müracaatlarımızı yaptık. Talebin daha rahat karşılanması için saatlerinin uzatılmasını bekliyoruz."
TURİSTİK BÖLGELER DOLDU
Özellikle sahil bölgelerindeki AVM'lerin ciddi ziyaretçi akınına uğradığını söyleyen Hüseyin Altaş, Akdeniz
ve Ege Bölgesi
'nde 2019 rakamlarının yüzde 100 seviyesinde yakalandığını ifade itti.
Kiğılı
CEO'su Hilal Suerdem
de, "Pandemi döneminde bütün ihtiyacını e-ticaret yoluyla karşılayan vatandaşlar yüzyüze alışverişi özledi. Pandemide satışlarımız çok düşmüştü, şimdi ciddi bir talep artışı var. İnsanlar hedef odaklı gelip, alışverişini yapıp dönüyor" dedi.
YAZ SONU2019 RAKAMLARI GEÇİLİR
AŞILAMA ile AVM cirolarında yaz sonunda eski normale dönüş sağlanacağını söyleyen KDM Alışveriş Merkezleri
Kiralama ve Yönetim Danışmanlık'ın kurucusu Murat İzci
, "Büyük şehirlerdeki AVM'lerde yazın ziyaretçi sayısı düşer, kışın daha iyidir. Kısıtlamaların kalktığı ilk hafta sonu 2019'a göre, kapı giriş sayıları yüzde 20 daha düşüktü. Ama ticari anlamda 2019 ciro rakamları vardı. Aşılamanın etkisiyle yaz sonunda AVM'lerin cirolarını 2019'un üzerinde kapatacağını düşünüyorum" diye konuştu.
BİRİKEN İHTİYAÇ VARDI
Birçok üyelerinin 2019 rakamlarını geçtiğini söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte hareketlilik yaşanıyor. Satışlarımızda artış var, çünkü biriken ihtiyaç vardı. Temmuz ve ağustos aylarında toparlanma bekliyoruz. Bunun kalıcı olmasını diliyoruz. Bayram öncesi AVM'lerin açık kalacağı saatlerin uzatılması sektörü olumlu etkiler" dedi. Öncel, hammadde fiyatlarındaki artış, yüksek kiralı mekânların sözleşmeden bir kereliğine cayma hakkı ve enerji maliyetleri gibi konularda sektör için bir takım düzenlemenin şart olduğunu söyledi.