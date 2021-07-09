Memur ve emekliler için 2021 Temmuz zammı tablosu ve hesaplama ekranı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Her sene olduğu gibi yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları göz önüne alınarak belirlenen memur ve emekli maaş zammı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu yılın ilk zamlı maaşlarını alacak olan vatandaşlar için müjde bakanlık tarafından yapılmış ve ödemelerin tarihleri bir bir duyurulmuştu. Bu noktada ise Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?" soruları bayrama kısa süre kala yanıt aramaya başladı. İşte zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri ve Temmuz zammı ile ilgili detaylar…