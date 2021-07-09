Son dakika haber... Faiz yok | 3 yıl geri ödemesiz: KOSBEG desteği başvuruları uzatıldı...

Programdan yararlanmak için işletmelerin Kovid-19 salgınından önce faaliyette bulunması ve 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde bu asgari gelir kriterine bakılmayacak.

2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir kaybı olan işletmeler programdan faydalanabilecek. Gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamıyla 2020 toplamı yani 12 aylık dönem dikkate alınacak.