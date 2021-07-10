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Giriş Tarihi: 10.7.2021

Evdeki girişimcilere Telekom’dan destek

Evdeki girişimcilere Telekom’dan destek
Türk Telekom, Evdeki Girişimci kampanyasıyla kendi işini kurmak isteyen girişimcilere evde internete ek olarak eğitim, cihaz güvenliği ve depolama ürünlerini aynı pakette sunuyor. Evdeki Girişimci Kampanyası ile evde internet müşterileri Wix Web Sitesi Paketi, Türk Telekom Akademi Kariyer Plus, Dijital Depo 500 GB ve McAfee Total Protection Cihaz Koruma 3 Lisans servislerinden yararlanabiliyorlar. Müşteriler 94,90 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan limitsiz fiber interneti kullanabiliyor, Wix Web Sitesi Paketi ile kendi gelişmiş özelliklerini barındıran web sitelerini kolaylıkla ve hızla oluşturabiliyor.
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Evdeki girişimcilere Telekom’dan destek
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