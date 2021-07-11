Sahte para için kullandıkları yöntem 'Yok artık' dedirtti! Orjinal hissi vermek için kullanmışlar

Denizli'de 4 farklı işyerinden sahte para ile alışveriş yapan 2 şüpheli kısa süreli takibin ardından yakalandı. Şüpheli şahısların kiraladıkları evde yapılan aramalarda ortaya çıkanlar ise hayrete düşürdü.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 4 bin 400 TL'lik sahte 100 ve 50 TL banknotlar ile paraların dokusunu değiştirmek ve gerçek izlenimi vermek amacıyla kullanılan 2 adet mum ele geçirildi.

Şüpheliler aynı seriden basılmış sahte banknotları mum kullanıldığında orijinal izlenimi verdiği ve böylece insanları daha kolay kandırdıkları ortaya çıktı.





SAHTE PARAYA KARŞI UYARI



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı belirtilerek, "Vatandaşların alışveriş yaptıkları yerlerde, özellikle yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban satış pazarları başta olmak üzere piyasaya sahte para sürmek isteyen şahısların bu durumu fırsata çevirmek isteyecekleri de göz önünde bulundurularak; Vatandaşların tanımadıkları kişilerden aldıkları paralara dikkat etmeliler. Paraların dokusu, rengi ve üzerindeki holografik şeridi kontrol etmeleri, farklı açılardan bakıldığında paranın orta kısmında yer alan ve renk değiştirerek altın sarısına dönüşen şerit ile ışığa tutulduğunda Atatürk görselinin olup olmadığı dikkat edilmelidir. Yine Atatürk resmi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazısında kabartmaları kontrol etmeleri, paraların ön ve arka yüzünde banknot değerini gösteren küçük yazıların yer alıp almadığına bakarak güvenlik işaretlerine karşı duyarlı olmaları, sahte para olabileceği düşünülen ve alışveriş esnasında şüphelendikleri herhangi bir durumu en kısa sürede 112 ihbar hattına bildirmeliler" ifadeleri yer aldı.