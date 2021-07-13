Giriş Tarihi: 13.7.2021 21:22Son Güncelleme: 13.7.2021 21:25
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi kabul edildi
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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ekonomik düzenlemeleri de içeren, ‘torba kanun teklifi’ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif ile; Terörle mücadele kapsamında; gözaltı süreleri yeniden düzenleniyor. Gözaltı süreleri 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılacak.
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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi kabul edildi