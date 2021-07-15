Turizm 3 yılda toparlandı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
(TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya
, 15 Temmuz hain darbe girişiminin
sadece demokrasimizi değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomisini de hedef aldığını söyledi. "Bu hain girişimden turizm sektörümüz de olumsuz etkilendi" diyen Bağlıkaya, darbe girişiminin gerçekleştiği 2016'da turizmin büyük yara aldığını kaydetti.
İVME HIZLANACAK
Bağlıkaya, "Seyahat acentaları başta olmak üzere sektör temsilcilerimizin yurt dışında gerçekleştirdikleri yoğun tanıtım çalışmalarıyla beraber 2018 yılı ve sonrasında toparlanma süreci başladı. 2019'da ziyaretçi sayımız 51 milyonu aşarken turizm gelirimiz 34.5 milyar dolar
seviyesine ulaştı. Hain girişimden üç yıl sonra, 2019'da ziyaretçi sayısında dünya 6'ncılığını, turizm gelirinde de dünya 14'üncülüğünü yakaladık" dedi. Turizm sektörünün başarılı geçen 2019 yılının ardından 2020'ye büyük hedeflerle başladığını hatırlatan Bağlıkaya, "Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 dünya ekonomisini olduğu gibi turizmdeki bütün dengeleri de alt üst etti. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
2020'de uluslararası turizm hareketlerinde yüzde 74 seviyesinde düşüş gerçekleştiğini açıkladı. Küresel anlamda yaşanan bu gerilemeden Türk turizmi de olumsuz etkilendi. 2020'de Türkiye
, ziyaretçi sayısında yüzde 70, turizm gelirinde ise yüzde 65 oranında kayıp yaşadı" dedi. Bu süreç henüz tam olarak atlatılamamış olsa da aşılanmanın hızla devam etmesi ve toplumsal bağışıklığın yaygınlaşmaya başlaması ile turizm hareketliliğinin ivme kazandığını anlatan Bağlıkaya, "Bu hareketliliğin, pandemiye bağlı herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmaması durumunda hızlanarak devam edeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.
SAYGIYLA ANIYORUM
Firuz Bağlıkaya, "15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız hain darbe girişiminin yıl dönümünde, darbeye karşı direnirken hayatını kaybederek şehit olan vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.
Demokratikleşme sürecini durdurmak istediler
Molton Otelleri
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz
, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi sonrası hem terör örgütleri ile verimli mücadele hem de sınır güvenliğinin sağlanmasıyla ülkede güven ortamının oluştuğunu belirterek, dünyaya çok olumlu mesajların verildiğini kaydetti. Bu süreçte 'Turizm evrenseldir' mesajını verdiklerini anlatan Korkmaz, hain girişimin ardından yürüttükleri çalışmaları şöyle özetledi: "15 Temmuz hain darbe girişiminin sadece hükümete karşı yapılan bir eylem olmadığını aynı zamanda demokrasiye ve Türkiye'nin hızla ilerleyen demokratikleşme sürecini durdurmaya karşı bir eylem olduğunu dünyaya anlatmak için iş insanı arkadaşlarımızla, herhangi kurum ve kuruluştan hiçbir maddi destek almadan tamamen kendi finansal imkânlarımızı kullanarak 'Respect Democracy' (Demokrasiye saygı) başlıklı kısa filmler hazırlatıp bunu hem dijital platformlarda yayınlattık hem de direk iletişimde olduğumuz uluslararası kurum, kuruluş, özel şirket, sanatçılar ve yabancı dostlarımızla paylaştık. Sonuçta yaptığımız bu çalışmanın neticesinde onlara gerçeği anlatarak Türk halkının canları pahasına demokrasiye ve özgürlüğe nasıl sahip çıktığını ve dünyada ilk kez bir halkın darbeye nasıl karşı çıktığını gösterdik. Bu çalışmanın sonuçları ile turizm ve iletişimin gücünü bir kez daha kanıtladık."