Türkiye milyar $’lık yatırım liginde





2023'E KADAR HEDEF 10 TURCORN

Sanayi ve Teknoloj Bakanı Mustafa Varank, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'den 63 girişimin 746 milyon dolarlık yatırım aldığını belirterek, "Bu performansla ülkemiz, Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı" dedi.

Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilen "Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 2. Çeyrek Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl Peak Games ile ilk "unicorn"unu Türkiye'deki deyimiyle "Turcorn"unu çıkardığını ve sahip olduğu potansiyeli tüm dünyaya gösterdiğini anımsattı. Bu başarının bir tesadüf olmadığının bu yıl başında Getir ve Dream Games'in yeni "Turcorn"lar olarak ortaya çıkmasıyla ispatlandığını dile getiren Varank, "2023'e kadar en az 10 Turcorn çıkarma hedefi doğrultusunda daha gidilecek yol olduğunu söyledi.



GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

Girişimcilik ekosisteminin 2021'in 2'nci çeyreğinde gösterdiği performansın bunu doğruladığına dikkati çeken Varan, "Yılın ilk 6 ayına baktığımızda ise ülkemizden 129 girişimin 1,3 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaştığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, girişim sermayesi fonlarının girişimcilik ekosistemi için hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Oluşturduğumuz fonların da başında TechInvesTR geliyor. TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde geliştirdiğimiz programda, bir 'fonların fonu 'mekanizması oluşturduk. Bu fon aracılığıyla Türkiye'de yatırım yapacak 5 girişim sermayesi fonuna katkıda bulunacağız. Bu sayede yaklaşık 1,7 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşılmasını ve yaklaşık 150 teknoloji tabanlı erken aşama girişime yatırım yapılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.



300 MİLYON LİRA DESTEK

Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden de girişimcilere destek verdiklerini dile getiren Varank, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG) programı kapsamında bugüne kadar 12 çağrı açtık ve 35 binin üzerinde iş fikri başvurusu aldık. 4 bin 500 iş fikrini iş planına dönüşerek ikinci aşama panellerinde değerlendirdik. Bunlardan bin 500 tanesi destek almaya hak kazanarak teknogirişim firmalarını kurdular. Bu firmalara sağladığımız destek miktarı 300 milyon liraya yaklaştı." ifadelerini kullandı. Varank, girişimcilere sağladıkları destekler için "www.yatirimadestek. gov.tr" adresi üzerinden bilgi alınabileceğini belirtti.