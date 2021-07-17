Halk Ekmek’e yüzde 25 zam

Seçimlerden önce hayatı ucuzlatma vaadinde bulunan ve "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla vatandaştan oy isteyen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, ekmeğe yüzde 25 zam yaptı. Yüksek zamlar vatandaşın büyük tepkisine neden oldu. Bugünden itibaren İstanbul'da daha önce 1 TL'ye satılan normal ekmeğin fiyatı 1.25 TL'ye çıktı. İstanbul Halk Ekmek
yönetimi Eylül 2020'de yaptığı yüzde 33'lük zammın üzerinden bir yıl geçmeden ikinci kez zam yaparak vatandaşın en temel ihtiyacı olan ekmeği fahiş fiyata satmaya başladı.
İKİ YILDA YÜZDE 66.6 ZAM
"Önceki yönetim iki buçuk yıl zam yapmamış" diyerek ilk ekmek zammını Temmuz 2019'da yapan Ekrem İmamoğlu
yönetimindeki İstanbul Halk Ekmek
, iki yılda ekmeğe 3 kez zam yaparak 75 kuruştan devraldığı ekmeğin fiyatını iki yıl içinde yüzde 66.6 zamla 1.25 TL'ye çıkardı.
UNUN KİLOSU 8 LİRA OLDU
Bugünden itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar sonrasında 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1 TL'den 1.25 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 6 TL'den 7 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1 TL'den 1.25 TL'ye yükseldi. Zamla birlikte ayrıca 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5 TL'den 5.75 TL'ye, 1 kilogramlık siyez unu 12.5 TL'den 14 liraya, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 7 liradan 8 liraya yükseltildi.
Piyasada halen 2 TL'ye satılan ekmeğin fiyatının 2.5 TL olduğunu iddia eden İBB yönetimi Halk Ekmek'te yapılan zamla ilgili "zaruret" açıklaması yaptı.
FİYATLAR TIRMANIŞA GEÇTİ
İstanbul'da 2019 yılına kadar 75 kuruş olan Halk Ekmek fiyatları yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından adeta tırmanışa geçti. Temmuz 2019'da Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40 zam yapılırken, aynı yılın eylül ayında Halk Ekmek Bebe Bisküvisi'ne yüzde 50 zam yapıldı. Geçen yılın eylül ayında Halk Ekmek ürünlerine yapılan yüzde 33'lük zamla ekmek fiyatları 1 TL'ye çıkarıldı. Bu yüksek zammın üzerinden henüz 1 yıl geçmemişken yapılan yüzde 25'lik zamla İstanbul'da normal ekmeğin fiyatı 1.25 liraya çıkarıldı.