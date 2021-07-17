Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları 2021! Kredi faiz oranları ile bayrama özel krediler
Giriş Tarihi: 17.7.2021 08:29 Son Güncelleme: 17.7.2021 08:29

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları 2021! Kredi faiz oranları ile bayrama özel krediler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları 2021! Kredi faiz oranları ile bayrama özel krediler

Bu sene Kurban Bayramı’nın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala ise kredi ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların verdiği düşük faizli kredileri öğrenmek istiyor. Bayrama özel kredi fırsatları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. Kişilerin ihtiyacına ve alacağı kredi miktarına göre düzenlenen ihtiyaç, konut ya da taşıt kredisi faiz oranlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte bayrama özel krediler ile bankaların kredi faiz oranları 2021.

Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların bayrama özel verdikleri düşük faizli rakamları öğrenmek için araştırmalarına başladı. Kredi faiz oranlarında önemli bir düşüş görülürken ihtiyaca ve alınacak kredi miktarına göre de durum değişebiliyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi gibi çeşitlendirme yapılırken bankaların kredi faiz oranları da netlik kazandı. İşte bayrama özel krediler ile kredi faiz oranları 2021

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram Kredisi Kampanyası: %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

50 BİN TL'LİK KREDİ İÇİN 12 AYLIK ÖDEME TABLOSU NASIL OLUYOR?

ING Bank: Kredi Faizi (%): 1,35 Aylık ödeme (TL): 4.618 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 682 TL Yapı Kredi: Kredi Faizi (%): 2,32 Aylık ödeme (TL): 4.958 TL Toplam ödeme (TL): 59 bin 765 TL Akbank: Kredi Faizi (%): 1,82 Aylık ödeme (TL): 4.781 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 654 TL Halkbank: Kredi Faizi (%): 1,67 Aylık ödeme (TL): 4.729 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 12 TL

Ziraat Bankası: Kredi Faizi (%): 1,54 Aylık ödeme (TL): 4.683 TL Toplam ödeme (TL): 56 bin 469 TL Türkiye İş Bankası: Kredi Faizi (%): 1,65 Aylık ödeme (TL): 4.722 TL Toplam ödeme (TL): 56 bin 928 TL QNB Finansbank: Kredi Faizi (%): 1,39 Aylık ödeme (TL): 4.632 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 847 TL Fibabanka: Kredi Faizi (%): 1,85 Aylık ödeme (TL): 4.792 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 767 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları 2021! Kredi faiz oranları ile bayrama özel krediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA