Yerli otomobil TOGG 5 farklı modelle dikkat çekiyor! Adım adım geliyor: Her şey Başkan Erdoğan’ın o tarihi konuşmasıyla başladı

BAKAN KURUM ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN İLK SİNYALİ VERMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, SABAH ve A Para'nın düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi programında konu ile ilgili ilk sinyali vermişti. Bakan Kurum, "Yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun içinde elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

C Segment SUV, Sedan, Hatchback ve B Segment SUV, MPV olmak üzere 5 farklı modelde üretilecek yerli elektrikli otomobil TOGG modüler yapısı ile dikkat çekiyor. Bu özelliği sayesinde yeni yazılım ve teknolojiler, otomobile entegrasyon konusunda kolaylık sağlayacak.