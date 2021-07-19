Yerli otomobil TOGG 5 farklı modelle dikkat çekiyor! Adım adım geliyor: Her şey Başkan Erdoğan’ın o tarihi konuşmasıyla başladı

Yerli otomobil TOGG için çalışmalar tam gaz sürüyor. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG'da seri üretim 2022 yılının son çeyreğinde başlayacak. İlk olarak C seğmende SUV ve Sedan modellerinin daha sonra ise C segmente Hatchback, B segmente ise SUV ve MPV modellerinin satışa sunulması bekleniyor.
"YOK MU YERLİ OTOMOBİL ÜRETECEK BABAYİĞİT"
Türkiye ve dünyanın 2011 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Yok mu yerli otomobil üretecek Babayiğit" açıklamasıyla duyduğu yerli otomobil projesinde sona giderek yaklaşılıyor.
TOGG ADIM ADIM GELİYOR
Yerli otomobil TOGG, aradan geçen zaman diliminde bir çok manipülasyona maruz kalsa da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve somut adımların neticesinde, algı operasyonları bir bir çürüdü.
Projelendirmenin ardından tarihler 18 Temmuz 2020 yılını gösterdiğinde, Bursa Gemlik'te TOGG fabrikasının temelleri atıldı. İnşaat çalışmalarında 1 yıl geride kalırken, Eylül 2021'de ise dünyanın en modern otomobil üretim tesisleri arasında gösterilen fabrikanın çatı kapama işlemlerinin bitmesi bekleniyor. Bununla beraber fabrikada seri üretimin ilk yerli otomobili 2022'nin son çeyreğinde banttan inecek.
TOGG'UN GÖVDESİNİN İLK FOTOĞRAFI HEYECANLANDIRDI
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları hız kesmeden sürerken, TOGG sosyal medya hesabından Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım dikkat çekti.
TOGG'dan yapılan açıklamada, yerli otomobilin tamamı Türkiye'de üretilen parçalarda Gebze'de montajı yapılan ilk gövde fotoğrafla duyuruldu.
İMAR PLANLARI ŞARJ İSTASYONLARINA GÖRE DÜZENLENİYOR
Kara araçlarında fosil yakıt kullanımının dünyada özellikle 2030'lu yıllardan itibaren hızla düşmesi beklenirken, elektrikli araçların her sektörde kendini göstermesi bekleniyor. Bununla beraber, ulaştırmada hayatın önemli bir kısmını kapsayan benzin istasyonlarının yıllar geçtikçe yerlerini elektrik şarj istasyonlarına bırakması durumunu ortaya koyuyor.
Yerli otomobil TOGG'da üretim tarafında çalışmaların yanında, alt yapı çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin 2022 yılının son aylarında yollara çıkacak olması dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planlarında şarj istasyonları için düzenleme üzerinde çalışıyor.
BAKAN KURUM ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN İLK SİNYALİ VERMİŞTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, SABAH ve A Para'nın düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi programında konu ile ilgili ilk sinyali vermişti. Bakan Kurum, "Yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun içinde elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.
C Segment SUV, Sedan, Hatchback ve B Segment SUV, MPV olmak üzere 5 farklı modelde üretilecek yerli elektrikli otomobil TOGG modüler yapısı ile dikkat çekiyor. Bu özelliği sayesinde yeni yazılım ve teknolojiler, otomobile entegrasyon konusunda kolaylık sağlayacak.
TOGG RAKİPLERİNE BU ÖZELLİKLERİ İLE FARK ATACAK
Modern yapısının yanında üstün güvenlik özellikleriyle EuroNCAP'ın standartlarını barındıracak TOGG konusunda uzmanlar, testlerden 5 yıldız ile geçilmesini bekliyor.
Yerli otomobil TOGG'un dünyanın ileri gelen batarya üreticilerinden Farasis ile iş ortaklığı birlikte özellikle bataryası rakiplerinin çok ilerisinde bir teknoloji sunacak. Buna göre yerli otomobil TOGG, kullanıcı deneyimlerinde hızlı şarj konusunun öne çıktığı elektrikli araç piyasasında 30 dakikadan az sürede yüzde 80 şarj olma özelliği ile rakiplerine fark atacak.
İlerleyen yıllarda dünyada otonom sürüş teknolojisinin öne çıkacak olması nedeniyle, yerli otomobil TOGG modüler yapısı sayesinde bu teknolojiyi de bünyesinde barındırabilecek.
Bütün bu üstün özelliklerinin yanında elektrikli yapısı sayesinde doğa dostu olmasıyla da dikkat çeken TOGG, sıfır emisyon yapısına sahip olacak.
YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı henüz belirlenmiş değil. Ancak daha önce yapılan açıklamalara göre TOGG'un fiyatı, rakiplerine göre makul bir düzeyde olacak. TOGG, daha önce sıklıkla basında yapılan tartışmalara karşın, yerli otomobil fiyatının rekabetçi olacağı ve bugünden bir fiyatın belirlenmesinin mümkün görünmediği açıklamasını yapmıştı.
DÜNYA TOGG'DAN ÖVGÜYLE BAHSEDİYOR
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, modern ve modüler yapısı nedeniyle dış basında kendine sıklıkla yer buluyor.
Son olarak Alman devlet televizyonu ZDF'nin internet sitesinde TOGG konusu masaya yatırıldı. Jörg Hendrik Brase tarafından yazılan yazıda Türkiye'nin geleceğin otomobil pazarı için iddialı bir hedef doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizerek, "Türkiye rekabatçi pazar paylarına yönelik iyi planlanmış bir çalışma yapıyor. Türkiye bunun için çok uygun bir yer. Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var" açıklamasında bulundu. Brase ayrıca, Türkiye'nin otomobil konusunda bir ihracat merkezi olduğuna dikkat çekerek, üretilen araçların yüzde 80'inin yurt dışına pazarlandığını ve pek çok eğitimli uzmana sahip olduğunu sözlerine ekledi.