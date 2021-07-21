Antalya’da Rus turist sayısı 3 kat arttı

Dünyanın
önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bu yıl 2.5 milyona yakın yabancı turist ağırlayan Antalya
'ya, Rusya
'dan gelen uçuş sayısı artıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, Antalya'ya 1 Ocak-15 Temmuz döneminde 2 milyon 401 bin 470 yabancı turist geldi. En çok turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Ukrayna
, Almanya ve Polonya oldu. Ocak-Haziran 2020'de 145 bin 550 Rus
turistin tatil yaptığı kente, bu yılın aynı döneminde 439 bin 209 Rus misafir geldi.
Antalya'da 1 Ocak-15 Temmuz döneminde ise Rusya'dan gelen turist sayısı 765 bin 706'ya ulaştı. 22 Haziran'da 30 uçuşun gerçekleştiği Rusya pazarından günlük uçuş sayıları 100'e yaklaştı.