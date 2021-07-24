Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı

Sabancı Holding'in önde gelen isimlerinden Şevket Sabancı, 85 yaşında yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybetti. Sabancı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sabancı ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, işadamları Aydın Doğan, Ali Koç, Yıldırım Demirören, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ve birçok ünlü isim katıldı. Holding tarafından yapılan açıklamada "Esas Holding'in kurucusu, değerli büyüğümüz ve Türk sanayisinin duayenlerinden Şevket Sabancı'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi. Dün ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılan cenaze daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Sabancı Holding kurucu kardeşlerinden Şevket Sabancı'nın vefatına ilişkin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da yazılı bir açıklama yapmıştı. Güler Sabancı, "Sabancı Ailesi'nin kıymetli büyüklerinden, holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman Türk sanayisine kazandırdıklarıyla, kültür ve eğitim alanındaki önemli çalışmalarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Holdingin internet sitesinde yer alan kurucu mesajında Şevket Sabancı şunları söylemişti: "Zorlukların üstesinden gelmekteki motivasyonum her zaman kendime, aileme, meslektaşlarıma ve nihayetinde ülkeme olan inancım oldu."