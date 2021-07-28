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Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:00

ÇAYKUR, yaş çay alım bedeli ödemelerine başladı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÇAYKUR, yaş çay alım bedeli ödemelerine başladı

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çayda 1. sürgün olan ve haziran ayında alınan 190 bin 785 ton yaş çay karşılığında üreticilere ödenecek 738 milyon liranın bugün üretici hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çayda 1. sürgün olan ve haziran ayında alınan 190 bin 785 ton yaş çay karşılığında üreticilere ödenecek 738 milyon liranın bugün üretici hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi. Üreticilerin yarından itibaren yaş çay bedellerini alabileceklerini ifade eden Alim, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Mayıs ayında 123 bin 715 ton yaş çay karşılığında üreticilere 468 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Alim, "Haziran ayında üreticilerden aldığımız 190 bin 785 ton yaş karşılığında üreticilere yaklaşık 738 milyon lira ödeme yapacağız. ÇAYKUR olarak birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

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ÇAYKUR, yaş çay alım bedeli ödemelerine başladı
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