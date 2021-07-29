Bağ-Kur'luya banka kredisiyle emeklilik fırsatı! İlk etapta 32 bin kişi emekli olabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Vakıflar Bankası arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü dün imzalandı. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, sigortalılık, emeklilik, sağlık hizmetlerine erişimdeki ilerlemeler ve protokolün içeriğine ilişkin bilgi verdi.
Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkânı sunuluyor. Yılmaz, esnaf, tarımda çalışanlar, taksici, dolmuşçu geniş bir kesime emeklilik imkanı sunan kredi işbirliğine ilişkin şu bilgileri verdi:
İLK ETAPTA 32 BİN KİŞİ EMEKLİ OLABİLECEK
Daha önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzalanan protokol kapsamında 16 bin 454 sigortalı kredi kullanarak emekli oldu. Yeni yapılandırma kapsamında olup dün imzalanan protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan yaklaşık 32 bin sigortalı bulunuyor.
KREDİ TAKSİTLERİ AYLIKTAN KESİLECEK
Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecektir.
TAKSİCİ, DOLMUŞÇU DA YARARLANABİLİR
Kredi işbirliği protokolü kapsamında, birikmiş borcunu ödemesi durumunda Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar yararlanabilecek. Tarımda çalışanlar, taksi, dolmuşta çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da bankaya başvurabilir.
Hizmet borçlanmasını ödemesi halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da yararlanabiliyor. Durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalıları da kapsıyor.
İHYA EDEN 3'TE BİRİ ÖDENECEK
Düzenlemeden yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor.
Birinci taksiti 31 Ekim'e kadar ödeyenlerin geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık süresine eklenecek. Bu tarihe kadar yapılandırma kanunundan yararlanmayanların 31 Nisan tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek.
Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor. Prim tutarının tebliğ edilmesinin ardından tutarın yatırılmasıyla sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ-Kur sigortalıların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabiliyor. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl en az 41.14 lira prim yatırılacak.
AYLIK BAĞLAMA SÜRESİ 13 GÜNE DÜŞTÜ
SGK Başkanı İsmail Yılmaz, aktif sigortalı sayısının 14.1 milyondan (yüzde 72 artış) 24.3 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Yılmaz'ın erdiği bilgiye göre, emekli sayısı yüzde 75 artarak 7.2 milyon kişiden 12.6 milyona, emeklilere yapılan ödemelerin GSYİH'ye oranı yüzde 5.6'dan yüzde 6.8'e çıktı. Kişi başına düşen yıllık hekime müracaat sayısı 3.1'den 10.3'e yükselirken, 120 güne varan aylık bağlama süresi 13 güne düşürüldü.
YAPILANDIRMAYA BÜYÜK İLGİ
Geçen yıl yürürlüğe giren yapılandırmaya sosyal güvenlik alanında 2.2 milyon kişi başvurarak 101 milyar liralık borcunu yapılandırdı, bugün itibariyle yapılan tahsilat 14.5 milyar liraya ulaştı. Haziran ayında yürürlüğe giren düzenlemenin kapsamı da geniş tutularak Nisan 2021ve ve öncesine ait neredeyse tüm alacaklar yapılandırma kapsamına alındı.
Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkânı gibi yollarla işverenlere, sigortalılara tüm kolaylıklar sunuluyor.