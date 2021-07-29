Bağ-Kur'luya banka kredisiyle emeklilik fırsatı! İlk etapta 32 bin kişi emekli olabilecek





Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor. Prim tutarının tebliğ edilmesinin ardından tutarın yatırılmasıyla sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ-Kur sigortalıların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabiliyor. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl en az 41.14 lira prim yatırılacak.