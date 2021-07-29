"Dünyanın en güvenilir 2. el araç ticareti platformu" olma hedefiyle yola çıkan VavaCars online araç satışına başlıyor.

Kurulduğu Mart 2019'dan bugüne kadar olan sürede Türkiye'de 2.el otomotiv sektöründe birçok yeniliğin öncülüğünü yapan VavaCars, diji-fizi (dijital-fiziksel) hizmet sunan iddialı markalardan biri olarak araç satışına bir yenilik daha getiriyor ve kuralları yeniden yazıyor.

Türkiye'de kapılarını açtığı günden beri aracını hızlı, sorunsuz ve değerinde satmak isteyenlerin ilk adresi olan ve araç alımında dikkat çeken bir başarı grafiği yakalayan VavaCars, iş modelini dijital çağın dinamikleriyle buluşturuyor.

Petrol Ofisi'nin kardeş şirketi olarak sektöre hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken VavaCars, güvenli, kolay ve iyi fiyatlarla koltuğunuzdan kıpırdamadan online araç satın alma deneyimi sunmaya başlıyor. Detaylı görseller ve videolarla araçların tanıtıldığı satış platformu aynı zamanda ekspertiz raporlarına da web sitesi üzerinden erişim imkanı sunuyor. Aracınızdan memnun kalmazsanız 14 gün içinde iade edebileceğiniz, paranızın tamamını kesintisiz geri alacağınız, 3 ayda 5000 km garantisi sunulan, tüm araçların 200 nokta ekspertiz kontrolünden geçirildiği, sadece garantili araçların satışa çıktığı internet sitesi VavaCars'ın sektöre getirdiği en yenilikçi girişim olarak tüketiciye sunuldu. Yüksek satış hacmi ve maliyet optimizasyonuyla da önemli bir fiyat avantajı sunacak olan VavaCars online satış kanalı sunduğu kolay ve güvenli ödeme seçenekleri ile de dikkat çekiyor.

Seçili şehirlerde ücretsiz adrese teslim hizmeti sunan VavaCars, her zaman tüketicinin yanında olan duruşuyla "en güvenilir lider marka" olma hedefinde büyük bir adım daha atmış oluyor.

VavaCars Kurucu Ortağı ve Ceo'su Lawrence Merritt, "Grup olarak Türkiye'de kalıcı olmayı ve büyümeyi hedeflediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Yaptığımız büyük yatırımlar bunun en önemli göstergesi diye düşünüyorum. Türkiye'de e-ticarete büyük bir ilgi ve rağbet var. Günümüzde herkes çok yoğun ve kolay, zaman tasarrufu sağlayan ve temassız bir süreç sunan online platformlar herkesin beklentisi. Yaptığımız tüketici anketleri ve pazar araştırmaları insanların online araç alımı fikrine de sıcak baktığını gösteriyor. Tüketicilerin %65'i online olarak araba almaya sıcak bakıyor, %27'si de değerlendirebileceğini söylüyor. Yapılan bir diğer pazar araştırmasına göre online platformların tercih edilmesindeki en önemli kriter güven. Bunun yanı sıra kolay iade imkanı ve ücretsiz eve teslim ve hız da tüketicilerin aradığı diğer unsurlar.

Dijital olarak büyük yatırımlar yaparak hayata geçirdiğimiz yeni iş modelimizi Türk tüketicilerinin bu beklentilerinin tamamına cevap verecek şekilde tasarladık. Alışkanlıkları değiştirmek, çağın gerekliliklerine uyum sağlamak ve en önemlisi beklentileri karşılamak üzere yola çıktık. Sunduğumuz modern, hızlı, güvenli ve kolay yöntemlerle. Güvenin, şeffaf hizmetin ve fiyat faktörünün öne çıktığı 2. el araç piyasasında VavaCars olarak genç ve dinamik duruşumuzla müşterilerimize her zaman inovatif ve hayatlarını kolaylaştıracaklar çözümler sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.