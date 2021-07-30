Ar-Ge ve çevreye 287 milyon lira

SABANCI Holding
, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Holdingin Ar-Ge ve çevresel harcamalarının büyüklüğü 287 milyon TL oldu. Sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge faaliyetlerinin toplamdaki payı ise yüzde 44'e ulaştı. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper
, "Sürdürülebilirlik bugüne kadar her zaman Sabancı Topluluğu
'nun en büyük önceliklerinden biri oldu" dedi. Alper, Sabancı Topluluğu olarak en geç 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık hedefi belirlediklerine vurgu yaparak gerçekleştirdikleri yenilenebilir enerji yatırımlarına dikkat çekti.