Sürat Kargo’ya rekor teklif

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF), Sürat Kargo
ve Sürat Lojistik
'i satışa çıkardı. Üç yatırımcının yarıştığı ihalede en yüksek teklif 335.5 milyon lira ile 325 milyon lira olarak belirlenen muhammen bedelin üzerinde gerçekleşti. İkinci en yüksek teklif ise 334.5 milyon lira oldu. İlgili bakanlık ve kurumlardan gerekli onayların alınmasından sonra ihale fon kurulunun onayına sunulacak. İhale sürecinde şartname satın alan 16 yatırımcıdan 11'i bilgi odası sürecine dahil olmuştu. Son başvuru tarihinde ise idari belge ve mali tekliflerini sunmak için 4 yatırımcı başvuru yaptı. Başvuru yapan katılımcılardan birisi ihaleye katılım için teminat mektubu sunmadı, idari belgelerinde de eksiklikler olduğu tespit edildi. Eksikleri tamamlamaları için kendilerine ek süre verildi.
ÜÇ TEKLIF SAHIBI YARIŞTI
Bu süre içerisinde eksiklikler tamamlanmadığından şartname gereği satış komisyonunca anılan kuruluş ihale dışı bırakıldı. Diğer 3 teklif sahibinin idari belgelerinin ihale şartnamesine uygun olduğu tespit edilerek ihaleye alınmalarına karar verildi.Çarşamba günü açık artırma usulüyle 3 yatırımcının katıldığı ihale düzenlendi. Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için üç yatırımcısı sırasıyla 230 milyon, 325 milyon 575 bin, 327.5 milyon TL teklif verdi. Daha sonra açık artırmaya geçildi. Açık artırmada verilen en yüksek teklif 335.5 milyon TL oldu. Fon Kurulu, gerekli izinlerin temini amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rekabet Kurumu
ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
'na başvuruda bulunacak.