‘Bir tıkla’ güzelliği evinize taşıyor

MeloKnows'un ilk ürünü olan Melo App, Türkiye
'de kişisel bakım ve güzellik hizmetlerini sadece "bir tıkla" müşterilerinin bulunduğu konumda; evinde, ofisinde, otelinde almasını sağlayan teknolojik ilk girişim. Melo App, Türkiye'de başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15'ten fazla şehirde, 1000'den fazla uzman ile 200'den fazla kişisel bakım ve güzellik hizmetini müşterilerinin bulunduğu konuma götürüyor. 500 müşteriyle başlayan hizmet hayatı bir yıl içerisinde 17 bin kişiye çıkan Melo App, bu süre zarfında 2 Milyon TL şirket değerlemesini önce 4 Milyon TL sonra ise 5 Milyon TL değerlemeye çıkararak 2.5 kat büyüdü ve bir yıl içinde 3 tohum yatırım almayı başardı. Melo App Kurucusu Melis Bilgili Baki, "Güzellik ve teknoloji alanındaki küresel trendleri yakalayarak, ülkemizi sektörünün öncüsü haline getirmeyi amaçlıyoruz" diyor.