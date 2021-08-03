Kira artış oranı 2021 ne kadar, nasıl hesaplanır? Ağustos ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Nisan ayı kira artış oranı için gözler TEFE TÜFE TÜİK son dakika açıklamasına çevrilmişti. Her ayın belli tarihlerinde TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı da belli olurken milyonlarca vatandaş "Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu, hesaplaması nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapılıyor. İşte Temmuz ayı enflasyon rakamıyla belirlenen Ağustos TEFE TÜFE ile 2021 kira artış oranı ve detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu.

TÜİK AÇIKLADI: AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 15,15 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK9 enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 15,15 olarak gerçekleşti.