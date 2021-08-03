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Giriş Tarihi: 3.8.2021 14:45 Son Güncelleme: 3.8.2021 14:45

Kira artış oranı 2021 ne kadar, nasıl hesaplanır? Ağustos ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Kira artış oranı 2021 ne kadar, nasıl hesaplanır? Ağustos ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranı milyonların gündemindeki yerini aldı. Her ay kurumun açıkladığı rakamlarla beraber ev sahipleri ve kirada ikamet eden vatandaşları yakından ilgilendiren kiralar da TÜFE üzerinden hesaplanıyor. Bu noktada ise “Ağustos ayı Kira artış oranı ne kadar oldu, TEFE TÜFE 2021 Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, ne kadar zamlandı?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ağustos ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama ekranı ve tüm detaylar…

Nisan ayı kira artış oranı için gözler TEFE TÜFE TÜİK son dakika açıklamasına çevrilmişti. Her ayın belli tarihlerinde TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı da belli olurken milyonlarca vatandaş "Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu, hesaplaması nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapılıyor. İşte Temmuz ayı enflasyon rakamıyla belirlenen Ağustos TEFE TÜFE ile 2021 kira artış oranı ve detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu.

TÜİK AÇIKLADI: AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 15,15 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK9 enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 15,15 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: % 15,15

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 151,5 TL

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.151,5 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 151,5 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.151,5 TL lira olarak gerçekleşecek.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı | Video

Nisan 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

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Kira artış oranı 2021 ne kadar, nasıl hesaplanır? Ağustos ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış hesaplaması nasıl yapılır?
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