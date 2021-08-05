SABAH’ın haberi ses getirdi: Fırsatçılara geçit yok

SABAH'ın dün "Bu kâr cebinizi yakar" başlığıyla gündeme getirdiği yangın fırsatçıları haberi ses getirdi. Yangını fırsat bilip eldivenden yanık kremine söndürme tüpünden konserveye kadar ihtiyaç listesindeki ürünlere yüzde 630'lara varan oranlarda yapılan zamlara karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti.



BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığa bağlı İl Ticaret Müdürlükleri'nde görev yapan yüzlerde denetim elemanı Marmaris, Bodrum, Manavgat gibi yangın bölgelerinde sahaya inerek denetimleri sıklaştırdı. Eş zamanlı olarak online sitelerde yapılan afaki zamları da takibe alan bakanlığa bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Genel Müdürlüğü personeli bütün sitelerdeki fiyat hareketlerini incelemeye aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, fırsatçılık yapan firmalara 10 bin 911 TL'den başlayarak 109 bin 110 TL'ye kadar para cezası kesilecek.

Dün yayımlanan SABAH'ın haberinin ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



CEZASIZ KALMAZ

Bakan Muş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü gibi…) fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddialar bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suiistimal cezasız kalmayacak ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız İl Ticaret Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır."



FİYATLARI İNDİRİYORLAR

Öte yandan SABAH'ın haberinin ardından bazı firmaların online sitelerde ürün satışlarını durdurduğu ya da fiyatları aşağı çekmeye başladığı görüldü. Fiyatlar ortalama yüzde 10 düşürüldü. Ancak fiyatların henüz yangın öncesi seviyelere gelmediği de dikkat çekti. Örneğin 5 Temmuz'da 25 TL olan yanık kremi, 49 TL'ye kadar çıkmıştı. Bu ürünün fiyatı dün yüzde 10'luk bir düşüşle 44 TL'ye indi. Yine 1 Ağustos'a kadar 114 TL'den satılan, 1-3 Ağustos tarihleri arasında 149 TL'ye çıkan 6 kg'lık yangın söndürme tüpünün fiyatı dün itibarıyla 139

TL'ye indirildi.



ELDİVEN SATIŞI DURDU

Önceki gün fahiş fiyatlarda en büyük hareket ısıya dayanıklı eldivende görülmüştü. Bir günde yüzde 633'lük zamla 44 TL'den 330 TL'ye çıkan eldivenin satışının dün durdurulması da dikkat çekti. Yine başka bir markaya ait olan 330 TL'den satışa sunulan ısıya dayanıklı yangın eldiveninin 4 Ağustos tarihinde yüzde 12'lik indirimle 290 TL'ye düşürüldüğü görüldü.

Bu kâr cebinizi yakar