Destek olmak istiyorsanız rezervasyon iptal etmeyin





Bodrum, Marmaris ve Manavgat'ın en önemli geçim kalemlerinden birinin turizm olduğuna dikkat çeken Palandöken, şunları anlattı: "Vatandaşlarımızdan ricamız bölgeye yönelik rezervasyonlarını iptal etmesinler. Gerek esnafımıza gerekse yöre halkına destek için oraya gidelim ki yangınla mücadele eden esnafımız bir de işleri düştüğü için ekonomik sorunlarla mücadele etmesin. Devletimiz orada yangından zarar gören esnafımıza destek olacağını açıkladı. Biz de vatandaşlar olarak el birliğiyle esnafımızın yanında yer alalım."