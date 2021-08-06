Yangını mobilyaya da sıçrattılar!





FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI

Artış sadece Türkiye'de değil dünyadaki yangınlara paralel olarak yurtdışında da benzer bir seyir izliyor. Türkiye'de yüzde 100'ün üzerinde artan kereste fiyatları nedeniyle mobilyacılar isyan ediyor. Öyle ki son iki haftada birinci sınıf çam kerestenin metreküp fiyatı 5.000 TL'ye kadar yükseldi. Uluslararası kereste fiyatları ise 7 aylık yükselişini sürdürerek metreküpü 500 dolardan 1.400 dolar seviyesine ulaştı.