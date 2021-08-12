Yangından etkilenen poliçeliye ek süre

MANAVGAT
, Bodrum
ve Marmaris
'te meydana gelen orman yangınları nedeniyle bu bölgelerdeki poliçe yenilemeleri bir ay uzatıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, kurumun, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi
" ilan edilen yerlerde orman yangınlarından zarar gören vatandaşların ve yangınlara müdahale çalışmalarına katılan resmi görevlilerin sigorta ihtiyaçlarının kolaylaştırılması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına karar verdiği bildirildi. Vatandaşların zararlarının hafifletilmesi amacıyla SEDDK tarafından alınan tavsiye niteliğindeki kararların başında "orman yangınlarında zarar gören mallara ilişkin hasarların ödenmesi" geldiği kaydedildi. Hasar ödemelerinin en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla mevzuat gereği sigortalılardan talep edilen bilgi ve belgelerin temini konusunda yangından zarar gören vatandaşlara azami ölçüde kolaylık sağlanmasının önem arz ettiği bildirildi.
İPTAL EDİLMEMELİ
Açıklamada, sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak prim ödemelerinde yaşanması muhtemel gecikmelerde poliçelerin iptal edilmemesi ve ödemelerin yapılabilmesi için ilave olarak en az bir ay süre tanınması istendi. Bu bölgedeki madenlerde poliçe başlangıcından itibaren 6 ay içinde yenilenmesi gereken risk incelemesinin bir ay ertelendiği kaydedildi.