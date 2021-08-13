Son dakika | Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı

Borcu olan milyonlarca vatandaş ve esnafı ilgilendiren son dakika gelişmesi... Kredilerde yeni dönem başlıyor. Yakın izlemedeki krediye yapılandırma fırsatı sunulacak, istisnalar süresiz olacak. Donuk alacaklar ise bilanço dışına çıkarılacak. Ayrıntılar SABAH'ta. İşte kredi ve borçlarla ilgili önemli son dakika haberinin tüm ipuçları

Kredi borçlarıyla ilgili son dakika haberi. İzlemedi krediler bile yapılandırmayla ilgili yeni bir döneme giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) binlerce firmaya nefes aldıracak, bankacılık sektörünün aktif kalitesini güçlendirecek bir dizi yeni uygulamayı devreye alıyor. Kredi çeken, kredi kartı borcu olan yüzbinlerce kişiye kolaylık sağlanmasının ardından yakın izlemedeki kredilere yönelik yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturuluyor.