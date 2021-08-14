Tüp bebeğe devlet desteği





1-Tüp bebek tedavisi yaptırmak istiyorum. Tedavi SGK tarafından hangi şartlarda karşılanıyor?



"Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısının" tüp bebek tedavisi en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanıyor. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından tıbben uygun görülmesi, kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması zorunluluğu bulunuyor. Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekiyor.