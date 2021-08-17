Roketsan, 9 yeni ürünü ilk kez sergileyecek

ROKETSAN, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF'21'e, Türk mühendislerin imzasını taşıyan yeni ürünleriyle katılıyor. Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit
, Roketsan'ın 33 yıldır ülkenin bekası için canla başla çalışan, ihtiyaçlara uygun çözümleri, dinamik ve çevik çalışma sistemi ve finansal gücüyle yüksek kapasiteye sahip bir teknoloji şirketi olduğunu kaydetti. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci
de IDEF'21'de 9 ürünü ilk kez sergileyeceklerini söyledi. İkinci, "1.800'den fazla mühendis olmak üzere toplam 3.400 kişiye ulaşan çalışma arkadaşlarımız ile Türkiye'nin en büyük teknoloji ordusu olmayı hedefleyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi. Roketsan, MK-82 Genel Maksat Bombası'nın pilotun kontrolünde hedefine ulaşmasını sağlayan LAÇİN Güdüm Kiti
, MAM-T, SUNGUR Silah Sistemi
, Türkiye'nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA, 324 milimetrelik ORKA torpidosu, METE Lazer Güdümlü Mini Füze, 122 milimetrelik ve 230 milimetrelik füzelere lazer arayıcı başlık kazandırılarak geliştirilen TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri ve Yakın Hava Savunma Sistemi
'ni (YHSS) ilk kez IDEF'21'de beğeniye sunacak.