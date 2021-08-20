Canlı altın fiyatları 21 Ağustos: Anlık tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu? Bugün altın ne kadar?

Yatırım ya da hediye amaçlı altın almayı düşünen ve güncel fiyatları merak eden birçok kişi, altın bugün ne kadar, kaç TL oldu diye araştırıyor. Bir süredir devam eden düşüş trendinin ardından yükselişe geçen altın, "Anlık tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu?" sorusuyla inceleniyor. 21 Ağustos güncel ve canlı altın fiyatları haberimizde.