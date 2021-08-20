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Giriş Tarihi: 21.8.2021 06:51

Canlı altın fiyatları 21 Ağustos: Anlık tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu? Bugün altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları 21 Ağustos: Anlık tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu? Bugün altın ne kadar?

Bir süredir düşüş seyrinde olan altın fiyatları, haftanın son işlem günü olan 20 Ağustos Cuma günü yükselişteydi. Küresel piyasalarda dolar talebinin artmasıyla dolar/TL’nin değer kazanması, altın fiyatlarının yükseliş eğilimine sebep oldu. Bu durumda anlık tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu? Pek çok vatandaş bugün altın ne kadar oldu sorusuyla güncel rakamları araştırıyor. İşte 21 Ağustos Cumartesi canlı altın fiyatları!

Yatırım ya da hediye amaçlı altın almayı düşünen ve güncel fiyatları merak eden birçok kişi, altın bugün ne kadar, kaç TL oldu diye araştırıyor. Bir süredir devam eden düşüş trendinin ardından yükselişe geçen altın, "Anlık tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu?" sorusuyla inceleniyor. 21 Ağustos güncel ve canlı altın fiyatları haberimizde.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 486,01

Satış: 486,10

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 779,04

Satış: 796,84

CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.553,22

Satış: 1.593,67

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.213,56

Satış: 3.294,56

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.229,00

Satış: 3.277,00

CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Canlı altın fiyatları 21 Ağustos: Anlık tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu? Bugün altın ne kadar?
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