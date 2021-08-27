VERDE globalde büyümeye devam ediyor

VERDE Yağ, Türkiye'nin zeytinyağında yurtdışına açılan kapısı olarak biliniyor. 2020 yılında yine Türkiye zeytinyağı ihracat şampiyonu olan firma, bunun yanında yalnızca zeytinyağı satışları ile İSO500 listesine girerek sektörde ses getirmiş durumda. Bu başarıların arkasında yatan planlamayı ve dev yatırımları ise Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başbuğ aktardı.

"FİRMAMIZIN DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Verde'nin yalnız Türkiye için değil dünya zeytinyağı sektörü için çok önemli bir değer olduğunun altına çizen Başbuğ, ''Başarılarımızın altında muhakkak ki çok çalışmak ve doğru planlama yatıyor. Değerli çalışanlarımız, çiftçimiz, müstahsilimiz, iş ortaklarımız ile çok güzel bir sinerji yakaladık. 2018 yılında firmayı devraldığımız günden bu yana hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. İhracat ağımızı daha da genişletip 40 kadar ülkeye yağlarımızı ulaştırıyoruz ve bunu da yüksek müşteri memnuniyeti kazanarak yapıyoruz. Amerika'dan Maldivlere, Rusya'dan Uzak Doğu ülkelerine kadar müşterilerimizden yağlarımıza ve firmamıza övgüler geliyor. Yegâne başarı süreklilik ile gelir bunun farkındayız ve biz de hem bulunduğumuz pazarları genişletip kalıcı olmak hem de yeni pazarlar oluşturup tüketimi arttırmayı amaçlıyoruz. Gelen övgüler de hem Verde markasının hem de firmamızın doğru yolda olduğunu gösteriyor" dedi.

DÜNYA'NIN SAYILI MARKALARI ARASINDA YER ALMAK HEDEFİMİZ

Biz şirketi 2018'de devraldık ve hedefimizi de en yüksek olarak belirledik. Verde'nin tarihinde birçok başarı bulunuyor. Biz de kısa sürede yatırımlarımız ve projelerimiz ile yeni başarıların gelmesini sağladık. Ülkemizi dünya zeytinyağı arenasında gururla temsil ediyoruz. Sektör adına çok önemli bir konumdayız ve hedefimiz ise bunun da üzerinde. Dünya'nın sayılı markalarından biri olup her ülkeye kendi markalarımız ile satış yapma ve kalıcı olma hedefimiz var. Bu yolda da ilerliyoruz. Kalitemizi arttırmaya yönelik sürekli tesis iyileştirmeleri ve makine ekipman yatırımları yapıyoruz. Rafine kalitemiz dünyanın birkaç firması arasında anılır hale gelmiş durumda. Sızma zeytinyağı ürünlerimizde ise yine ince eleyip sık dokuyoruz. IOC akredite laboratuvarımız ve tecrübeli tadım ekibimiz ile sürekli yağlarımızı kontrol ediyoruz. Gelen başarılar da bizi ayrıca motive ediyor.

TÜRKİYE'NİN ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜNDE EN BÜYÜĞÜ

Türkiye'nin en büyük zeytinyağı rafine tesisine sahibiz, kapasitesini günlük 350 ton gibi sektör adına devasa diyebileceğimiz seviyelere getirmiş durumdayız. Tesisimizde üretilen hem rafine zeytinyağı hem de rafine pirina yağlarının kalitesinde dünyanın zirvesini paylaşıyoruz ve yatırımlarımız da devam ediyor. Yatırımlarımızı bugünleri değil yarınları gözeterek, uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yapıyoruz. Torbalı Zeytin Sıkım Kompleksi'nin inşası devam ediyor. Burası, Türkiye'nin zeytinyağı sektöründeki en büyük sıkım tesisi unvanını taşıyacak. Türkiye'nin zeytinyağı sembollerinden olacak kompleks, son teknoloji makine ve ekipmanlar ile donatılarak dünya zeytinyağı sektörünün de simge tesisleri arasında yer alacak.

LEZZETİMİZİ EN ÜST DÜZEYDE TUTACAĞIZ

Yerin 10 metre altında konumlanacak toplam 20 bin ton krom tank kapasitesi ve 110 bin ton/sezon zeytin sıkım kapasitesi ise hedeflerimize ne kadar sadık ilerlediğimizin bir göstergesi. Bu özellikleri ile eşi benzeri olmayan bu tesis Türkiye için önemli bir değer olacak muhakkak. Tesisimizi tamamıyla otomatik, modern bir sistem ile donatıyoruz. Tabi bu modernizasyon yağımızın kalitesine de yansıyacak. Optimum koşullarda, soğuk sıkım sıktığımız yağları yine optimum koşullarda saklayarak yıl boyunca kalitemizi ve lezzetimizi en üst düzeyde tutacağız. Bu da hem ihracat hem de iç piyasa tüketicimizin mutfağına yansıyacak.

İÇ PİYASADA DA ZEYTİNYAĞI 'VERDE'

2018 yılında satın alınması sonrası başarıların art arda geldiği şampiyon Verde Zeytinyağı, iç piyasaya da iddialı bir giriş yapıyor. Topyekûn bir değişim geçiren marka yeni görünümüyle kullanıcılar tarafından tam not aldı. Verde markalı satışlarının iç piyasada da geniş kitlelere ulaşması hedefiyle düğmeye basan yönetim, hemen hemen Türkiye'nin her yerine uzanan geniş bir bayi yapılanmasına sahip.

İhracat şampiyonu firmanın iç piyasaya girişinin heyecan uyandırdığını ifade eden İbrahim Başbuğ'un konuşmasında iç piyasaya ilişkin şu sözler yer aldı:

"Verde, yıllar boyunca ihracatta aldığı sayısız başarı ile dikkat çeken bir firma. Biz de kalitesiyle, lezzetiyle, görselliğiyle beğenilen Verde markasını Türk tüketicimiz ile de buluşturuyoruz. İlk aldığımız tepkiler fazlasıyla olumlu. Türkiye'nin sektörde en büyük rafine tesisine ve üretim gücüne sahibiz. Türkiye'nin en büyük zeytin sıkım tesisini yeni sezonda hizmete açıyoruz. Bu üretim gücümüzü de kullanarak tüketicilerimizi her açıdan memnun etmeyi hedefliyoruz.''

Geniş bayi yapılanmasının yanı sıra e-ticaret için de hazırlıkların tamamlandığını ve satışların başladığını ifade eden Başbuğ, pirina yağlarını da her iki kanaldan tüketici beğenisine sunduklarını ve yıllardır dış pazarlarda yoğun talep ve beğeni alan bu ürünlerinden de emin olduklarını belirtti.

PİRİNA YAĞI NEDİR?

Pirina yağı yüzde yüz zeytinden elde edilen, zeytinyağı gibi meyve yağları sınıfına giren, hiçbir katkı maddesi içermeyen bir yağdır. Zeytinin sıkımından sonra kalan hamurundan elde edilir. Rafine işleminden geçirilerek aroması alınmış hafif bir yağa dönüşür. Zeytinyağı ile aynı yağ asitleri ve trigliserit yapısına sahiptir. Hatta rafine zeytinyağına nazaran daha yüksek miktarda faydalı minör bileşenler barındırmaktadır.

HEM BÜTÇE DOSTU HEM FAYDALI

Yurtdışında bu kadar tercih edilmesinin sebebi ise yalnızca bütçe dostu oluşu ve faydalı bileşenler içermesi değildir. Rafine pirina yağı, dünya üzerindeki en verimli kızartmalık yağlardan biri olarak gösterilmektedir. Yapılan çalışmalarda, yüksek kalitede üretilen rafine pirina yağlarının bitkisel yağlara nazaran faydalarının yanında, ayçiçek, soya, mısır yağları gibi kızartmada kullanılan yağlara kıyasla çok daha yüksek dumanlanma noktasına sahip olduğu da gözlenmiştir. Bu da yağın defalarca kez kullanılabilmesini ve çok yüksek sıcaklıklarda dahi bozulmamasını sağlamaktadır. Verde markalı iki ürün bulunmaktadır; yemeklik pirina yağı içinde sızma zeytinyağı karışımı bulunan bütçe dostu bir riviera zeytinyağı alternatifi yağdır. Zeytinyağı aroması istenen kızartmalarda ve hamur işlerinde kullanımı da önerilmektedir. Kızartmalık rafine pirina yağı ise yağında aroma değil hafiflik istenen tüm yemekler, kızartmalar ve hamur işlerinde kullanılıyor.

Verde Yağ, Türkiye'de pirina yağı üretimi ve ihracatında da lider durumdadır. Dünya'nın ise en önemli pirina yağı üreticileri arasında yer almaktadır. Pirina yağın Amerika standartlarında üretimini yapabilen tek tesis de yine Verde'ye aittir.