Giriş Tarihi: 28.8.2021

Vaka sayıları nedeniyle tedirgin olan yeme-içme sektörü “Aşı ol, AŞ’ından olma” kampanyası başlatıyor. Yeni bir kapanma yükünü kaldıramayacaklarını belirten sektör temsilcileri, vatandaşları aşı olmaya davet ediyor