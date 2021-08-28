Ekonomik güven endeksi 39 ayın en yüksek seviyesinde

İhracattan kapasite kullanım oranına, işsizlikteki düşüşten sanayi üretim endeksine kadar tüm ekonomik verilere yansıyan güçlü toparlanma, güven endekslerini de rekor seviyelere taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0.7 artarak 100.8 ile 39 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, Mayıs 2018'de 101.7 seviyesinde bulunuyordu.
SANAYİCİNİN GÜVENİ ZİRVEDE
Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü
güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi geçen aya göre ağustosta yüzde 0.1 artarak 112.2 ile 2011 yılının eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle tam kapanmanın sona ermesinin etkisiyle hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.2 yükselerek 116.1 ile 2018 yılının mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
14 AYIN EN HIZLI ARTIŞI
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.6 artışla 110.3 ile 9 ayın en yüksek seviyesini gördü. İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 7.1 yükselişle 92.4 ile Ekim 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ayrıca inşaat güven endeksinde aylık bazda 14 ayın en hızlı artışı yakalandı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 1.6 azalarak 78.2 değerine geriledi.