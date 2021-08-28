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Giriş Tarihi: 28.8.2021 11:11 Son Güncelleme: 28.8.2021 11:15

Ekran kartları gelecek sene daha pahalı olabilir! Peki neden?

Ekran kartları gelecek sene daha pahalı olabilir! Peki neden?

Coronavirüsü salgını nedeniyle dünyada çip sıkıntısı yaşandı. Bu durum otomotiv sektöründen, tüketici elektroniğine kadar tüm alanları etkiledi. Çip krizinin etkileri atlatılmaya çalışılırken yeni paylaşılan bir rapor tüketicilerin pek hoşuna gitmeyecek bir gelişmeden söz ediyor. 2022'de ekran kartlarının fiyatları artacak görünüyor. İşte detaylar...

The Wall Street Journal'ın haberine göre yarı iletken üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) çip talebindeki büyük artışı dengelemek için fiyatları %20'ye kadar artırmayı planlıyor.

The Wall Street Journal'ın kaynağına göre fiyatlar en gelişmiş işlemciler için %10, daha eski teknolojilerle üretilen işlemciler için %20 artacak. Grafik işlemcileri (GPU) ve bilgisayar işlemcileri (CPU) genellikle en son üretim süreçlerini kullanıyor. Uzmanlar bu nedenle ekran kartlarındaki grafik işlemcilerinin %10'luk artış dilimine dahil olacağını tahmin ediyor.

Diğer yandan raporda üreticilerin maliyetleri tüketicilere yansıtıp yansıtmayacağı tam olarak açıklanmamış. Bazı piyasa eleştirmenleri TSMC'nin yaptığı artışın, tüketiciye yansıtılacağını belirtti.

Verde Globalde büyümeye devam ediyor
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Eleştirmenler, bu durumun ekran kartları ve masaüstü, dizüstü bilgisayar işlemcileriyle sınırlı kalmayacağını, başka pazarları da etkileyeceği yorumunda bulundu. Bununla birlikte Samsung'un da fiyat artışını fırsata çevirip, daha ucuza üretim maliyeti sunabileceğini ve TSMC'nin elinden bazı işleri kapabileceğini ileri sürdüler.

1987 yılında kurulan TSMC, dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri. Müşterileri arasında AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvell, MediaTek ve Nvidia gibi teknoloji şirketleri bulunuyor.

Verde Globalde büyümeye devam ediyor
Verde Globalde büyümeye devam ediyor
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Ekran kartları gelecek sene daha pahalı olabilir! Peki neden?
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