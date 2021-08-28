Ekran kartları gelecek sene daha pahalı olabilir! Peki neden?

The Wall Street Journal'ın haberine göre yarı iletken üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) çip talebindeki büyük artışı dengelemek için fiyatları %20'ye kadar artırmayı planlıyor.
The Wall Street Journal'ın kaynağına göre fiyatlar en gelişmiş işlemciler için %10, daha eski teknolojilerle üretilen işlemciler için %20 artacak. Grafik işlemcileri (GPU) ve bilgisayar işlemcileri (CPU) genellikle en son üretim süreçlerini kullanıyor. Uzmanlar bu nedenle ekran kartlarındaki grafik işlemcilerinin %10'luk artış dilimine dahil olacağını tahmin ediyor.
Diğer yandan raporda üreticilerin maliyetleri tüketicilere yansıtıp yansıtmayacağı tam olarak açıklanmamış. Bazı piyasa eleştirmenleri TSMC'nin yaptığı artışın, tüketiciye yansıtılacağını belirtti.
Eleştirmenler, bu durumun ekran kartları ve masaüstü, dizüstü bilgisayar işlemcileriyle sınırlı kalmayacağını, başka pazarları da etkileyeceği yorumunda bulundu. Bununla birlikte Samsung'un da fiyat artışını fırsata çevirip, daha ucuza üretim maliyeti sunabileceğini ve TSMC'nin elinden bazı işleri kapabileceğini ileri sürdüler.