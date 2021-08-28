Ekran kartları gelecek sene daha pahalı olabilir! Peki neden?

The Wall Street Journal'ın kaynağına göre fiyatlar en gelişmiş işlemciler için %10, daha eski teknolojilerle üretilen işlemciler için %20 artacak. Grafik işlemcileri (GPU) ve bilgisayar işlemcileri (CPU) genellikle en son üretim süreçlerini kullanıyor. Uzmanlar bu nedenle ekran kartlarındaki grafik işlemcilerinin %10'luk artış dilimine dahil olacağını tahmin ediyor.