İlk yerli ve milli uçaksavar

Canik markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma
(SYS) Türkiye
'de bir ilki gerçekleştirerek yerli ve milli uçaksavarını ilk kez fuarda sergiledi. Şirket, Türkiye'nin yerli ve milli uçaksavarı olarak bilinen CANİK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle fuara damga vurdu. SYS Genel Müdürü Utku Aral
, "Uçaksavarımızın seri üretimine ve ihracat faaliyetlerine başladık. İlk teslimatımızı da Kuveyt
'e yaptık. Önümüzdeki dönemde bir yandan Ar-Ge çalışmalarıyla ürünümüzün yeni versiyonlarını geliştirirken diğer yandan fuarda kurduğumuz bağlantılardan yola çıkarak ihracat faaliyetlerimize hız kazandıracağız" diye belirtti.
BİN 200 SİPARİŞ ALINDI
Irak
, Kuveyt, Nijerya
gibi ülkelerden bin 200'e varan sipariş aldıklarını belirten Aral, "Özellikle hava platformları açısından kalifikasyon konusundaki sorun için Savunma Sanayii Başkanımızın sunduğu çözüm önemliydi. Geliştirdiğimiz hava araçlarımızın kontrolünü yurt dışında sağlayacaktık. Bu çözüm ile bunu ülkemizde yapabileceğiz. Bu gelişme bize hem zaman hem da maliyet avantajı getirecek" diye ifade etti.
TSK'NIN GÜCÜ GELİŞIYOR
Dünyada uçaksavarın üretimini yapan sadece dört şirket bulunuyor. SYS, dünya sıralamasına 5'inci sıradan giriş yaptı. Utku Aral, "SYS, geliştirdiği CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle savunma sektörünün oyuncusu olarak sadece Türkiye'yi dünyada temsil etmekle kalmıyor yüksek teknoloji, Ar-Ge ve mühendislik ürünü olan en yeni ürünleriyle sektörün gelişimine yön veren şirket, Türkiye'nin güvenlik gücünü de destekliyor. Yerli ve milli uçaksavar; Türk Silahlı Kuvvetleri
'nde savunma ve özel harekatta görev alan tüm unsurların içine yerleştirilerek her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor" dedi.
PARAŞÜTLE ATILACAK KADAR HAFİFLEYECEK
FUARDA 600 ve 850 atım hızına sahip olan versiyonlarını sergilediklerini belirten Utku Aral, "Bir sonraki fuarda bin 100 atım versiyonunu sergileyeceğiz. Uçaksavarın paraşütle atlayıp görev icra edecek kadar ağırlıkları düşürülmüş ve aksesuarlarla desteklenmiş yeni versiyonları üzerine çalışacağız. Hatta birkaç ayrı kalibreye de geçmeyi planlıyoruz" dedi.
TAKTİK KULLANICILARIN ANKARA'DA YENİ ADRESİ
SYS, ilkini İstanbul'da açtığı CANİK Store'un ikincisini Ankaralıların hizmetine sundu. Taktik kullanıcıları ile outdoor tutkunlarını tek adreste buluşturan mağazada, Global Aksesuar Programı kapsamında geliştirilen 400'den fazla silah aksesuarı ile 50'ye yakın ürün çeşitliliğine sahip Mecanik tekstil ürünleri satışa sunuluyor. İki kattan oluşan, 450 metrekarelik mağazanın, aynı anda yaklaşık 50 kişiye hizmet verebilecek büyüklüğe sahip.