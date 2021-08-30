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Haberler Ekonomi Haberleri Mavi vatanın güvenliği yerli sistemlere emanet: İHA'lar da katkı verecek
Giriş Tarihi: 30.8.2021 12:19 Son Güncelleme: 30.8.2021 12:27

Mavi vatanın güvenliği yerli sistemlere emanet: İHA'lar da katkı verecek

BETÜL USTA BETÜL USTA
Mavi vatanın güvenliği yerli sistemlere emanet: İHA’lar da katkı verecek

Türk sahillerinde deniz güvenliğini sağlayan ve yasadışı göçe karşı mücadelesiyle dünyada isminden söz ettiren Sahil Güvenlik yerli teknolojilerle daha güçlü hale geliyor. Terörle mücadeleden yangınla mücadeleye kadar gösterdiği performansla ilgili kurumlara sağladığı destekle göz dolduran yerli İHA'lar Sahil Güvenlik'te de etkin şekilde kullanılacağı öğrenildi. Yasa dışı faaliyetlerin tespiti, önlenmesi, arama kurtarma ve devriye maksadıyla görevlendirilen Kaan Sınıfı botlarla hem suçun önüne geçen hem insanlık dersi veren Türk Sahil Güvenlik'ine batmayan arama kurtarma botlarından insansız sualtı robotuna kadar yeni teknolojiler destek verecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde 15.4 metre uzunluğa ve 18.7 tonluk deplasmana sahip 54 Kts sürat yapabilen Kaan 15 sınıfı botlardan 18, 2.55 metre uzunluğa ve 30 tonluk deplasmana sahip olup 62 Kts sürat yapabilen Kaan 19 sınıfı botlardan 17, 31.50 metre uzunluğa ve 97 tonluk deplasmana sahip olup 47 Kts sürat yapabilen Kaan 29 sınıfı botlardan 9 ve 35.69 metre uzunluğa ve 113 tonluk deplasmana sahip olup 45 Kts sürat yapabilen Kaan 33 sınıfı botlardan 13 adet bulunuyor. Yetkililer ihtiyaç halinde bu sayının artırılabileceğini belirtiyor. Ekipman ihtiyaçlarını büyük oranda yerli teknolojilerle gideren Türkiye, bu nedenle gerek duyulması halinde hızlıca teçhizat temin edebilme avantajı sağlıyor.

BATMAYAN BOTTAN SU ALTI ROBOTUNA YENİ SİSTEMLER

ARES tersanesinde üretilen ve test aşamasında bulunan 12 metre uzunluğundaki kurtarma botlarından da yılsonuna kadar Sahil Güvenlik'e teslim edilecek. Botlardan 5 yıl içinde 105 adet alınabileceği kaydediliyor. Öte yandan son teknolojiyi ihtiyaçlarına yerli imkanlarla uyarlayan Türkiye, sahillerinin güvenliğine yeni alınacak 'batmayan botlar'la katkı verecek. İnsansız su altı robotları ile de arama-kurtarma faaliyetleri daha etkin hale gelecek. İnsansız su altı robotlarının sağladığı teknoloji sayesinde dalgıçlar denizaltında hedefe yönelik hareket edecek.

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Mavi vatanın güvenliği yerli sistemlere emanet: İHA'lar da katkı verecek
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