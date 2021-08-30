Mavi vatanın güvenliği yerli sistemlere emanet: İHA’lar da katkı verecek

Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde 15.4 metre uzunluğa ve 18.7 tonluk deplasmana sahip 54 Kts sürat yapabilen Kaan 15 sınıfı botlardan 18, 2.55 metre uzunluğa ve 30 tonluk deplasmana sahip olup 62 Kts sürat yapabilen Kaan 19 sınıfı botlardan 17, 31.50 metre uzunluğa ve 97 tonluk deplasmana sahip olup 47 Kts sürat yapabilen Kaan 29 sınıfı botlardan 9 ve 35.69 metre uzunluğa ve 113 tonluk deplasmana sahip olup 45 Kts sürat yapabilen Kaan 33 sınıfı botlardan 13 adet bulunuyor. Yetkililer ihtiyaç halinde bu sayının artırılabileceğini belirtiyor. Ekipman ihtiyaçlarını büyük oranda yerli teknolojilerle gideren Türkiye, bu nedenle gerek duyulması halinde hızlıca teçhizat temin edebilme avantajı sağlıyor.

BATMAYAN BOTTAN SU ALTI ROBOTUNA YENİ SİSTEMLER

ARES tersanesinde üretilen ve test aşamasında bulunan 12 metre uzunluğundaki kurtarma botlarından da yılsonuna kadar Sahil Güvenlik'e teslim edilecek. Botlardan 5 yıl içinde 105 adet alınabileceği kaydediliyor. Öte yandan son teknolojiyi ihtiyaçlarına yerli imkanlarla uyarlayan Türkiye, sahillerinin güvenliğine yeni alınacak 'batmayan botlar'la katkı verecek. İnsansız su altı robotları ile de arama-kurtarma faaliyetleri daha etkin hale gelecek. İnsansız su altı robotlarının sağladığı teknoloji sayesinde dalgıçlar denizaltında hedefe yönelik hareket edecek.