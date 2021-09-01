Kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4427 sayılı Resmî Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, 2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına karar verildi.

Kararda, 2021 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olarak kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan ve iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle destek verilecek. Bakanlıkça belirlenen tarım havzalarında yüzde 30 ve üzeri verim kayıp yaşayan çiftçilere, bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılması amacıyla hazırlanmış olup, uygulanacak desteğe ilişkin usul ve esasları kapsadığı ifade edildi.

YÜZDE 30 VE ÜZERİ VERİM KAYBINA

ÇKS'ye kayıtlı olan çiftçilere veriM kaybı yüzde 30 ile yüzde 100 arasında olanlara dekar başına ödeme yapılacak. Buna göre, 30-39 olan üreticilere dekar başına 30 TL, yüzde 40-49'a 40, yüzde 50-59'a 50 TL, yüzde 60-69'a 60 TL, yüzde 70-79'a 70 TL, yüzde 80-89'a 80 TL, yüzde 90-99'a 90 TL ve yüzde 100 TL destek ödemesi yapılacak. Karar kapsamındaki ürünler ise şu şekilde: Yem bitkisi amacıyla ekilenler hariç olmak üzere, CKS'ye kayıtlı olarak 2021 yılında kuru şartlarda ekilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ve nohut ürünleri.

Ayrıca, verim kayıplarının belirlenmesinde; ilgili tarım havzasının yağış durumuna ilişkin meteorolojik veriler ile TARSIM ve ilçe hasar tespit komisyonları kayıtları dikkate alınarak il ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen oranlar esas alınacağı bildirildi.