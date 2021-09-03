Kira fırsatçıları!

Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Türkiye
genelinde yüzde 40, İstanbul
'da bazı bölgelerde yüzde 300'lere varan oranlarda artan kiralar nedeniyle ev sahipleri eski kiracılarına "Ya fiyatı artır ya evden çık" baskısı yapıyor. Her gün tüketici derneklerine yüzlerce şikâyet yağıyor. Ev sahiplerinin yüksek kira baskısı uyguladığı kiracılar, soluğu mahkemelerde almaya başladı.
EV SAHİPLERİ İNSAFLI OLSUN
Tüketici Danışma Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu
, son dönemde kira fiyatlarının 2-3 kata kadar artış gösterdiğini belirterek, "Pandemi
dönemindeyiz. Bütün dünya sağlık sorunlarıyla birlikte ekonomik güçlüklerle mücadele ediyor. Hal böyle iken konut arzındaki sıkıntıları fırsat görerek eski kiracıya daha yüksek kira için evden çıkma baskısı uygulayan, ederinin 2-3 katı kiraları dayatan ev sahiplerini insaflı olmaya davet ediyorum" dedi.
Bu fırsatçılığın devam etmesi halinde ciddi sıkıntıların da boy göstereceğini anlatan Ağaoğlu, "İnsanlar dışarıda kalmamak için evi mecburen tutacak. 1-2 ay sonra ödeme güçlüğü yaşayacak. Bir kiracı tahliye davası en az 3-4 yıl sürüyor. Ev sahipleri daha makul fiyatlarda kiralamalarda yaparlarsa insanlar düzenli ödeme yapar. Kira fiyatlarının bu oranlarda devam etmesi halinde kiracılarla ev sahiplerinin en az yüzde 30'u davalık olur" diye konuştu.
EVDEN ÇIK BASKISI İKİ KAT ARTTI
Son dönemde artan kiraları fırsat olarak gören ev sahiplerinin eski kiracılarına evden çık baskısı uygulamaya başladığını anlatan Ağaoğlu, bu yönde gelen şikâyetlerin son 6 ayda iki kat artış gösterdiğini kaydetti. Ağaoğlu, kiracıların haklarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Mevcut kirasını, yıllık TÜFE oranında artıran bir kiracı bu oranın üstünde kira artışı talebiyle tahliye edilemez. Kanunen kiracı 5 yıl o evde oturabilir. Eğer ev sahibi kiracıyı evden çıkması yönünde taciz ediyorsa, huzur ve sükûnunu bozmak gerekçesiyle kanunun 123'üncü maddesi uyarınca savcılığa suç duyurusunda bulunabilir."
DOĞRU FİATTAN VERİLMELİ
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği
(TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan
, yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle ev sahiplerinin bu durumu fırsata çevirmemesi gerektiğini söyledi. Bazen insanların bütçelerini aşmasına rağmen yüksek fiyattan ev kiraladığını aktaran Akdoğan, "İnsanlar mağdur olmamak, ortada kalmamak için fiyatı kabul ediyor. Ancak sonra ödeme güçlüğü yaşıyor. Ev sahipleri doğru kiracıya, doğru fiyattan kiralama yapmalı" ifadelerini kullandı.
4-5 KİRA DEPOZİTO İSTEYEN DAHİ VAR
İstanbul Halkalı'da bir emlakçı, son 6 ayda bölgedeki ev kiralarının iki kat arttığını söyledi. Emlakçı, "Kiradaki artışı gören ev sahibi eski kiracıyı çıkarıp yüksekten vermeye çalışıyor. Yeni kiracıdan eskiden iki kira depozito alınırken şimdi 4-5 kira bedeli depozito isteyen dahi var" dedi.