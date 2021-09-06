Tarihi rekoru sedanlarla kıracak

Genişleyen ürün gamı ile vites büyüten Honda Türkiye
, 2021 sonunda rekor satışa imza atmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar satışa sunacağı üç ayrı modeli ile sedan ürün gamını yenileyen Honda
, bu hedefine doğru ilk adımı City ile attı. Markanın yeni üyesi City, Elegance
ve Executive donanım seçenekleri ve 1.5 litre i-VTEC motorla satışa sunuldu. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura
, "Pazarın ihtiyacına yönelik ürün gamımızı genişletiyoruz. Üretimin sonlanması ardından başlayacak yeni dönemde atacağımız büyüme adımları ve yatırımlarımız ile Honda'nın konumu güçlenecek" açıklamasını yaptı. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "2021'in ilk yedi ayında pazar yüzde 27 büyürken, Honda Türkiye yüzde 52 büyüme elde etti. 2021'de pazarın 650 bin bandında olmasını beklerken biz de 30 bin adet ile rekor satışa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde genişlettiğimiz sedan ailemiz büyük rol oynuyor. City'nin ardından Accord ve yeni Civic modellerimizi satışa sunacağız" dedi.