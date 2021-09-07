İstanbul merakla bekliyordu! Kasım ayında başlıyor: Rekor hıza ulaşacak!

"İSTANBUL'DA ULAŞIM MESELESİ BİRİLERİNİN KEYFİNE BIRAKILAMAZ"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'un altyapı ve ulaşım alanındaki gelişimine büyük bir önem verdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Yatırımlarımızı, yalnızca bugün için değil, gelecek kuşaklara da hizmet edecek şekilde tasarlayarak bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle toplu ulaşımda son günlerde yaşanan sıkıntılar, İstanbul'un ulaşım meselesinin, birilerinin keyfine bırakılacak bir konu olmadığını bir kez daha gösterdi. Milletimiz müsterih olsun; bizim ne İstanbul'un ne de tek bir vatandaşımızın mağdur edilmesine tahammülümüz olamaz" diye konuştu.