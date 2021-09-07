Yeşil dönüşüm dönemi

Türkiye
ekonomisinin 2022- 2024 yol haritası Orta Vadeli Program
'da büyüme, istihdam, fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, finansal istikrar, kamu maliyesi
hedefleri belirlendi. Yeşil dönüşüm, Merkez Bankası
'nın finansal istikrar raporu ve Ticaret Bakanlığı
'nın eylem planının ardından programda da yer aldı. Başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık hanehalkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Üç yıllık ekonomi programında dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:
- GIDA ENFLASYONUYLA MÜCADELE:
Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek. Erken uyarı sistemi devreye girecek, tarım arazileri korunacak, ekilebilir ve sulanabilir alanların büyütülmesi için yatırımlar artırılarak sürdürülecek. Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifleten adımlar atılacak.
- YEŞİL DÖNÜŞÜME DESTEK:
Programda ilk defa yeşil ekonomiye geçiş sürecine yönelik politikalar, tedbirler de yer aldı. Sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüme geçişi destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkânları da dikkate alınarak destek, kredi teşvik mekanizmaları devreye girecek. Geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenecek. Yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek.
- EVDE DE SIFIR ATIK:
Sıfır atık uygulamaları hanehalkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. İklim değişikliği politikalarıyla uyumlu ihracatın rekabet gücü artırılacak. Yeşil dönüşüm için Ar-Ge çalışmaları desteklenecek.
- SAĞLIK MARKET UYGULAMASI GENİŞLİYOR:
Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeden gereksiz kullanımı önlemek üzere, ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecek. Devlet Malzeme Ofisi
ile birlikte Sağlık Market
uygulamasının kapsamı genişletilerek ilaç ve medikal malzeme tedarik zinciri daha da güçlendirilecek.
- KAMU MALİYESİ İYİ- LEŞECEK:
Kamu maliyesi raporunda gündeme getirilen, yılsonu bütçe açığı gerçekleşmelerinin bütçe ve önceki Program
'da öngörülenden daha iyi olacağı yönündeki tahmin korundu. Buna göre, 2021 yılında, bir önceki yıla göre; merkezi yönetim bütçe gelirleri
ve harcamaları GSYH'ye oran olarak 1.2'şer puan azalacak. 2021 bütçesinde GSYH'nin yüzde 4.3'ü olarak hedeflenen bütçe açığı, 3.5 oranında gerçekleşecek.
- TURİZM GELİRLERİ ARTACAK:
Bu yıl 17 milyar dolar olması beklenen turizm gelirinin, gelecek yıl yüzde 50 artarak 25 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Bu kalemdeki gelirin, 2023'te 30 milyar dolar, 2024'te ise 33 milyar dolar olması bekleniyor.
- UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ:
İhracatın menzilini artırma amacıyla "Uzak Ülkeler Stratejisi" hayata geçirilecek. Hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferleri artırılacak. Hava yolu şirketleri ve operatörlerle birlikte tanıtım ve pazarlama yapılacak.
- PETROL DOĞALGAZ ARAMAYA DEVAM:
Petrol ve doğal gaz kaynağı aramaları sürdürülecek. Ülkedeki endüstriyel ve metalik maden cevherlerinin katma değeri yüksek ara ve uç ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması sağlanacak.
İHRACATIN MENZİLİ ARTIRILACAK
TİCARET Bakanı Mehmet Muş, OVP kapsamında ihracatın 2021'de yüzde 24.4 artışla 211 milyar dolara, 2022'de yüzde 9.4 artışla 230.9 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Mehmet Muş, "Özellikle hizmet ihracatında atacağımız adımlarla cari açığın azalmasına önemli katkı sağlayacağız. OVP döneminde Uzak Ülkeler Stratejisi ile ihracatın menzilini artıracağız. Yurtdışı Lojistik Merkezler ile potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandıracağız. İhracat desteklerini artıracağız. Eximbank'ın imkânlarını geliştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.