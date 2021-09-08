Halkbank, yılın en iyi işvereni seçildi

Halkbank
, "Yılın En İyi Bankası" ödülünden sonra "Bankacılık Sektöründe Yılın En İyi İşvereni" ödülüne layık görüldü. Banka, İnsan Kaynakları ve Eğitim/ Gelişim alanına odaklanan Stevies for Great Employers (
SAGE) programı çerçevesinde "Employer of the Year
" kategorisinde en yüksek puana ulaşarak altın ödül aldı ve bu ödülü ülkemize getiren ilk banka oldu. Halkbank, 2021 Stevie Awards for Great Employers programında biri altın olmak üzere toplam üç ödül kazanarak büyük bir başarı gösterdi. Açıklamada, "Aldığımız ödüller doğru yolda olduğumuzu ortaya koymaktadır" denildi.