‘Yazılım sektörünün büyüklüğü 565 milyar dolara ulaştı’

Girişim Kulübü tarafından düzenlenen 'Teknoloji ve Yazılım Sektörünün Geleceği' konulu konferansta dünyada ve Türkiye'deki teknoloji ve yazılım sektörünün geleceği ele alındı. Konferansta konuşan ekonomist Önder Tavukçuoğlu, "Yazılım sektörü diğer sektörlere göre yüksek çarpana sahiptir. Düşük girdi ile yüksek katma değer üretebilmektedir. Ayrıca yazılım sektörü, diğer sektörleri daha verimli ve rekabetçi hale getiren bir sektör olması dolayısıyla stratejik öneme sahiptir. Yazılım sektörü üretimden sanayinden günlük yaşamımıza her yerde var oldu. Dolayısıyla sektörlerin ve toplumun refahını artırmak için çok fazla önem verilmesi gereken bir alan olmuştur" diye konuştu.

"YAZILIM SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ PARLAK"

Teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren şirketlerin hızlı büyümesine örnek veren Tavukçuoğlu, özellikle pandemi döneminde büyük çıkış yakalayan Zoom üzerinden değerlendirme yaptı. Tavukçuoğlu, "2013 yılında kurulan ve koronavirüsle oluşan ihtiyaca çözüm olan Zoom adlı video konferans yazılım firmasının cirosu 1 milyar doların altında ve piyasa değeri 88 milyar dolardır." ifadelerini kullandı.

500 BİN YAZILIMCI PROJESİ ÜLKEMİZİ ZİRVEYE ÇIKARTACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başlattığı yazılım geliştiricisi projesinin sektörün iş gücü açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Tavukçuoğlu, "Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın büyük çaba gösterdiği yazılım geliştiricisi yetiştirme projesi ülkemizin ve sektörün gelişimi için hayati önem taşımaktadır. 2023 yılına kadar 500 bin yazılım geliştiricisi hedefi gerçekleşmesi halinde ülke olarak teknoloji ve yazılım sektöründe zirveye taşıyacaktır" dedi.