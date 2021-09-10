Noter işlemleri için yeni sistem geliyor! Ankara’da pilot uygulama başladı

"GEÇEN YIL GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMAYA ALINDI"

Noterliklerde geçen yıl güvenli ödeme sisteminin uygulamaya alındığını hatırlatan Gül, bu sistemle sözleşmenin iki tarafının güvenli bir şekilde işlemini yaptığını anlattı. Bakan Gül, noterlik sistemini daha fazla güçlendirmek istediklerini vurgulayan "Noterlik işlemleri ne kadar güvenli olursa mahkemelere giden ihtilaflar, vatandaşlarımızın diğer vatandaşla ihtilafı daha da azalır." dedi.

Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin uygulanmaya başlamasının çok değerli olduğunu ifade eden Gül, vatandaşların işini kolaylaştıran güvenli işlemlerin artmasına yönelik adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.