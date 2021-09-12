Güral ailesinde ‘29 Ekim’ gerginliği

TÜRK sanayisinin önde gelen ailelerinden biri olan Gürallar arasında başlayan 29 Ekim Fabrikası tartışması büyüyor. Güral Porselen'in Genel Müdürü Naci Pekcan
'ın sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımının altına "Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası" yazması tartışmanın fitilini ateşledi. NG Kütahya Seramik
Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral da sosyal medya hesabından amcası İsmet Güral
, kuzenleri Harika ve Ali Güral
'ın yanı sıra Güral Porselen Genel Müdürü Naci Pekcan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda kendi ürün, teknoloji ve projelerini taklit ettiklerini ileri sürerek fabrikaya 29 Ekim isminin verilmesine ise büyük tepki gösterdi. O tarihteki gazete küpürlerini paylaşımına ekleyerek bu ismi yeni fabrikalarına vereceklerini 26 Ocak 2021'de düzenledikleri basın toplantısı ile açıkladıklarını açıkladıklarını hatırlatan Erkan Güral, "Biz yapacağız, iş bilmeyen taklitçiler yaptıklarımızı taklit edecek. Bize bakarak yapmaya çalışacakları daha çok işimiz olacak" yazdı. Yıllar önce yollarına ayrı ayrı devam etme kararı alan Güral ailesi fertleri arasında yaşanan tartışma kamuoyunda geniş yankı buldu.
ÜZÜLDÜK
Binden fazla kişinin istihdam edileceği bir fabrikanın bu tür bir tartışmaya konu olmasının kendilerini üzdüğünü söyleyen iş insanı İsmet Güral ise SABAH'a yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Böyle bir tartışmayla kamuoyunun gündemine gelmek istemediklerini söyleyen Güral, şunları kaydetti: "Bizim arkadaşlarımız marka tescili için çeşitli isimlerle mayıs ayında müracaatta bulunken, onların 2 Eylül'de başvuru yaptıklarını dün öğrendik. Türkiye'nin porselen ihracat şampiyonu olarak bu tür bir paylaşım beni rahatsız etti. Biz yatırım yapmak, üretmek, istihdam yaratmak ve ihracatla anılan bir aile olmalıyız. Hayır işlerimiz ile eğitime verdiğimiz destekle gündeme gelmeliyiz. 2019'da Türkiye'nin porselen ihracatı şampiyonu olduk. Bu yıl da yine şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bunlar bizim için çok daha önemli." İsmet Güral, yeni fabrikaları için İtalyan sektör lideri Sacmi'den makineler aldıklarını bu şirketin anahtar teslim fabrikalar kurarak, teknoloji transferi yaptığını da söyledi.
BİN KİŞİYE İSTİHDAM VURGUSU
ERKAN Güral'ın kuzeni Güral Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güral da kendi sosyal medya hesabından "Kötü komşu, insanı ev sahibi yapar" başlıklı bir paylaşımda bulunarak "Tavsiyeni de al, kendine sakla" diyerek cevap verdi. Ali Güral, şunları kaydetti: "Allah razı olsun, sayende şehrimiz Kütahya'mızı da en az 10-11 fırınlık bir tane daha seramik fabrikası yatırımı sahibi yapıyorsun, nasipse hayırlısıyla bin kişi birebir ve bilfiil nasiplenecek."