Turkcell dünya standartlarında yeni veri merkezi kurdu

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Turkcell, Türkiye'ye yeni nesil bir veri merkezi daha kazandırdı. Dünya standartlarına uygun olarak inşa edilen ve en son teknolojiyle donatılan Turkcell Avrupa Veri Merkezi'nin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın ev sahipliğinde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirildi. 37 bin 277 metrekarelik alana kurulan ve 7 bin 238 metrekarelik beyaz alana sahip Avrupa Veri Merkezi ile birlikte Turkcell'in bu alanda yaptığı yatırım miktarı 2,5 milyar TL'yi aştı.

Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz

'YERLİ VERİ MERKEZİ OLMAZSA OLMAZIMIZ'

Açılış töreninde bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Türkiye'nin siber güvenlik konusunu millî güvenlik kapsamında değerlendirdiğini vurguladı. Veri ve veri gizliliğinin korunması meselesinin artık uluslararası zeminde büyük önem taşıyan bir konu haline geldiğinin altını çizen Karaismailoğlu, 'Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalmalı' görüşünden yola çıkarak kurumların yatırımlarını bu yaklaşımla yapmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

"Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için 'yerli veri merkezi' yatırımları olmazsa olmaz" diye konuşan Karaismailoğlu, "Bilgi ve iletişim sektöründe, her türlü doğal afet ile fiziki ve siber saldırılara karşı verinin saklanması ve yedeklenmesi hayati önem taşımakta. Bu anlamda Turkcell'in bugün açılışını yaptığımız Avrupa Veri Merkezi de güçlü ve yedekli bir teknoloji yatırımı. Veri merkezinin yerlilik oranının yüzde 75'lerde olması da kıymetli bir gelişme. 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı şekilde tasarlanan ve inşa edilen veri merkezimiz, Ankara, İzmir ve Gebze veri merkezlerinin bilgi yedekliği ve güvenliği açısından son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, sözlerine son verirken veri merkezinin milletimize hayırlı olmasını temenni ederek Turkcell ailesine, başarılarının devamını diledi.

"YATIRIMLARIMIZLA TÜRKİYE'Yİ 'VERİ VE BULUT TEKNOLOJİLERİ ÜSSÜ' HALİNE GETİRECEĞİZ"

Avrupa Veri Merkezi'nin açılış töreninde konuşma yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise şunları söyledi:

"İnternet trafiğinin geçiş noktası haline gelen Türkiye; verinin taşınması ve saklanması konusunda kilit bir öneme sahip. Turkcell olarak amacımız; bu coğrafi üstünlük ile şirketimizin sahip olduğu ileri ve yenilikçi teknolojiyi kullanarak, ülkemizi dünyanın en önde gelen 'veri ve bulut teknolojileri üssü' haline getirmek. Bu hedefin yeni bir adımı olarak bugün açılışını yaptığımız Turkcell Avrupa Veri Merkezi'ni kamu kurumlarının, özel sektörün ve bölge ülkelerinin hizmetine sunmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin 'bölgesel bir üs olma' konumunu güçlendirebilmek için yatırımları teşvik eden milli politikaların benimsenmesini ve hızla uygulamaya geçirilmesini çok değerli buluyoruz. Bu vesileyle Türkiye'de yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında önümüzü açarak bizleri cesaretlendiren Sayın Cumhurbaşkanımız ile her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Sayın Bakanımıza ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"YENİ NESİL VERİ MERKEZLERİMİZLE 'SİBER VATAN'A SAHİP ÇIKIYORUZ"

Veri güvenliğini 'Siber Vatan' olarak tanımladıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise "Turkcell olarak veri konusunu milli mesele olarak görüyoruz. Uzun yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' diyerek yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Milli servetimiz veriyi, küresel risk ve tehditlere karşı korumak hepimizin görevi. Bu doğrultuda inşa ettiğimiz veri merkezlerimizde yerlilik oranımızı da hızla arttırıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Veri Merkezimizde yerlilik oranımız yüzde 75 seviyesine ulaşarak Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek veri merkezi oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de verimize sahip çıkarak ülke sınırları içerisinde tutmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle yeni veri merkezimizin Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını dileriz" dedi.

6 BİN SENSÖR İLE 40 BİN NOKTA SÜREKLİ İZLENİYOR

İstanbul Havalimanı'na 85 kilometre uzaklıktaki Avrupa Veri Merkezi, 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olup depremin hemen sonrasında hizmet vermeye devam ediyor. Kapıların ve duvarların yangına da 120 dakika boyunca dayanıklı olduğu veri merkezinde, 6 bin sensör ile 40 bin nokta sürekli izleniyor. Turkcell Avrupa Veri Merkezi ayrıca sahip olduğu Tier III sertifikası sayesinde kurumlara sunucu barındırma, bulut bilişim, erişim, yedekleme, siber güvenlik, felaket kurtarma, yönetilen hizmetler ve cihaz temini hizmetlerini de sağlıyor. Avrupa Veri Merkezi aynı zamanda yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen "Leed Gold" sertifikasına da sahip durumda bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN TEKNOLOJİK VERİ MERKEZİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 75

Bugün Avrupa'nın ve Türkiye'nin en teknolojik veri merkezi konumunda olan Avrupa Veri Merkezi, aynı zamanda yerlilik oranı en yüksek veri merkezi olmasıyla da dikkat çekiyor. Bina genelinde yüzde 75 yerli üretim kullanan Turkcell, yeni veri merkezinde yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları ile hizmet veriyor.