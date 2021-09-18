15 yılda 63 milyarlık yatırım

Türkiye
'nin önde gelen doğrudan uluslararası yatırımcılardan biri olan Vodafone
, 15 yılda ekonomiye dolaylı olarak 334 milyar TL'lik katkı yaptığını açıkladı. Şirketin toplam yatırımının reel değerinin ise 63 milyar TL olarak gerçekleştiği belirtildi. Vodafone Türkiye
'nin 15. yılına özel hazırlanan ekonomik etki analizi, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy
ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel
'in katılımıyla Çeşme
'de düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli oyunculardan biri olduklarını söyleyen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Türkiye'de başarılı bir şekilde geçirdiğimiz 15 yılda pazara rekabet ve dinamizm getiren marka olduk. 24 milyon mobil müşteriyle pazarda ikinciyiz. Vodafone Grubu içinde 7'nci, son çeyrekte gelir büyümesinde ise birinci sıradayız. Önümüzdeki dönem için daha da heyecanlıyız. Türkiye'de tüm gücümüzle çalışmaya ve yatırıma devam edeceğiz. Ülkemizin önemli bir oyuncusu olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
EKONOMİYE 334 MİLYARLIK KATKI
Politika Analiz Laboratuvarı işbirliğiyle hazırlanan analizde Vodafone'un pek çok alanda Türkiye'ye sağladığı katkı incelendi. Aksoy, çalışmanın detayları ile ilgili şu bilgileri verdi: "Analiz, Vodafone'un 15 yılda ekonomiye doğrudan 152 milyar TL'lik etkisi olduğunu, ekosistemimizle birlikte oluşan çarpan etkileriyle bu rakamın 334 milyar TL'ye ulaştığını ortaya koyuyor. 2020-2021 mali yılında ise Vodafone'un doğrudan etkisi 10.6 milyar TL. Tedarikçiler, çağrı merkezleri ve bayiler üzerinden ortaya çıkan dolaylı etki ise 8.6 milyar TL oldu. Yurtiçinde yeniden harcama yapılarak ortaya çıkan tetiklenen ekonomik değer 8.8 milyar TL düzeyinde. 15 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri ise 63 milyar TL oldu."
BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK
Vodafone'un ülke istihdamına ve bölgesel kalkınmaya katkısını da ortaya koyan analize göre şirketin doğrudan oluşturduğu istihdamın yanı sıra tedarikçilerden satış kanallarına, teknoloji ortaklarından çağrı merkezlerine kadar yayılan Vodafone değer zinciriyle, 2020-21 mali yılında, toplam 58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturdu. Tetiklenen etki ile bu sayının 127 bini bulduğunu söyleyen Aksoy, "Holdingimiz bünyesinde sağlanan her 1 kişilik istihdam, 41 kişilik istihdamı tetikliyor. Vodafone sayesinde oluşan istihdamın Edirne
, Bolu
, Yalova
, Ağrı
, Rize, Malatya, Trabzon gibi 45 ilin sigortalı sayısından daha fazla olduğu görülüyor. 11 ilde bölgesel kalkınmaya katkımız oldu" değerlendirmesini yaptı.
Aksoy 15 yılda yaptıkları 63 milyar TL'lik yatırımın büyük çoğunluğunun altyapı yatırımı olduğunu, izin almaları durumunda daha fazla yatırım yapabileceklerini vurguladı. Aksoy, "İnternet altyapısı daha iyi olsun istiyoruz. Kazı iznimiz yok. Bu konuda yokuş yukarı gidiyoruz. Yatırım yapmak için mücadele ediyoruz. Burada engellerin azaltılması, teşviklerin artırılması bizi heyecanlandıracaktır. Fiber meselesi memleket meselesi. Türkiye ortak altyapı şirketi kursun her haneye internet gitsin istiyoruz. Bunun hızlanması lazım. Önümüzdeki dönem için dana da heyecanlıyız" dedi.
YERLİ VE MİLLİYE ÖNCELİK
Kendileri için en önemli ayağın itibar olduğunu söyleyen Hasan Süel ise, uluslararası bir şirket olarak yerlilik ve millilik konusundaki hassasiyetlerine vurgu yaparak, "Yerli ve milli üretimin desteklenmesini önceliklerimiz arasında. Yerli tedarikçilere pozitif ayrımcılık yaparak son 5 yılda 553 milyon TL'lik alımı yerli belgeli ürünlerden sağladık" diye konuştu. Süel, faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "Vodafone, bugüne kadar ULAK kapsamında 24.5 milyon TL'lik yerli alım gerçekleştirdi. Uçtan Uca Yerli Milli 5G Projesi'ne ise yaklaşık 2.5 milyon TL değerinde Ar-Ge desteği sağladık. İnovasyona önem veriyoruz. Ar-Ge harcamalarımızı da 1.6 katına çıkararak 54.3 milyon TL'ye ulaştırdık. Vodafone'un Ar-Ge operasyonlarının yüzde 70'i 300 kişinin çalıştığı Oksijen'de yürütülüyor. Vodafone, Türkiye'yi bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefi doğrultusunda, yurtdışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapma konusunda çalışmalarını da sürdürüyor." Süel, Vodafone Vakfı olarak 14 yılda reel değeri 104.3 milyon TL olan 16 projeye destek olduklarını açıklayarak, bu projelerle 4.2 milyon kişiye ulaşıldığını kaydetti.