BORSADA GONG A PARA İÇİN ÇALDI

Turkuvaz Medya
Grubu bünyesinde Türkiye'nin "ilk yerli ekonomi kanalı" olarak 17 Eylül 2018'de yola çıkan A Para
, üçüncü yaşını Borsa İstanbul
'da düzenlenen gong töreni ile kutladı. Geride bıraktığı üç yılda genç ve dinamik ekranı, tecrübeli ekibiyle ekonomi dünyasına yeni bir soluk getiren A Para'nın gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner
'in yanı sıra kanal çalışanları katıldı. Yayımladığı mesajda A Para'nın üçüncü yaşını kutlayan Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, "Yerli ve milli ekonomimize sahip çıkan, tavizsiz yayın ilkeleri, objektif analizleri, Türkiye ve dünyadan en güncel ekonomi haberleriyle farklı sektörlerin nabzını tutan A Para'nın üçüncü yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olarak yola çıkan A Para, ekonomi ve finans dünyasının önde gelen uzmanları ile kamuoyuna güncel ve doğru bilgileri ulaştırıyor" dedi.